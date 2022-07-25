İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2022 Pazartesi / 26 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8454
  • EURO
    18,2595
  • ALTIN
    992.926
  • BIST100
    2545.27
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Prens Selman'dan çılgın proje! 1 trilyon dolar harcayacak
Ekonomi

Prens Selman'dan çılgın proje! 1 trilyon dolar harcayacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır piramitleri kadar iddialı bir proje planlıyor. 120 kilometre uzunluğunda ve maliyeti 1 trilyon dolar olacak mega konut projesi tamamlandığında 5 milyona kadar insan yaşayabilecek.

Star Gazetesi25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Suudi Arabistan, çöl boyunca uzanacak ve Empire State Binası'ndan daha yüksek olacak, 1 trilyon dolarlık çılgın projesini açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, aynalı camdan yapılacağı için "Mirror Line-Ayna Hattı" olarak adlandırılan iddialı bir mega konut projesi planlıyor. Mirror Line, Massachusetts büyüklüğünde olacak olan Noem adlı megakentin bir uzantısı olacak.

ÇILGIN PROJE 1 TRİLYON DOLARA MAL OLACAK

120 kilometre uzunluğunda birbirine yatay çift mega yapıdan oluşan bu projenin maliyeti tam 1 trilyon dolara mal olacak.

Mühendisler, devasa projeyi inşa etmenin 50 yıl sürebileceğini söylese de, Prens Selman'ın, Mirror Line'nın 2030 yılına kadar hazır olmasını istediği iddia ediliyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.