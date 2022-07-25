Suudi Arabistan, çöl boyunca uzanacak ve Empire State Binası'ndan daha yüksek olacak, 1 trilyon dolarlık çılgın projesini açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, aynalı camdan yapılacağı için "Mirror Line-Ayna Hattı" olarak adlandırılan iddialı bir mega konut projesi planlıyor. Mirror Line, Massachusetts büyüklüğünde olacak olan Noem adlı megakentin bir uzantısı olacak.

ÇILGIN PROJE 1 TRİLYON DOLARA MAL OLACAK

120 kilometre uzunluğunda birbirine yatay çift mega yapıdan oluşan bu projenin maliyeti tam 1 trilyon dolara mal olacak.

Mühendisler, devasa projeyi inşa etmenin 50 yıl sürebileceğini söylese de, Prens Selman'ın, Mirror Line'nın 2030 yılına kadar hazır olmasını istediği iddia ediliyor.

Star Gazetesi