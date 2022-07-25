Suudi Arabistan, çöl boyunca uzanacak ve Empire State Binası'ndan daha yüksek olacak, 1 trilyon dolarlık çılgın projesini açıkladı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, aynalı camdan yapılacağı için "Mirror Line-Ayna Hattı" olarak adlandırılan iddialı bir mega konut projesi planlıyor. Mirror Line, Massachusetts büyüklüğünde olacak olan Noem adlı megakentin bir uzantısı olacak.
120 kilometre uzunluğunda birbirine yatay çift mega yapıdan oluşan bu projenin maliyeti tam 1 trilyon dolara mal olacak.
Mühendisler, devasa projeyi inşa etmenin 50 yıl sürebileceğini söylese de, Prens Selman'ın, Mirror Line'nın 2030 yılına kadar hazır olmasını istediği iddia ediliyor.