Prim günü 9.000'den 7.200'e indirilecek, küçük işletme sahipleri ve serbest meslek erbapları erken emekli olmanın kapılarını aralayacak.

Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül'ün bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer verildi:

Bağ-Kur'luların uzun süredir beklediği düzenleme geliyor. Emeklilikte 9.000 gün prim ödeme şartı 7.200 güne inecek. Böylece işçiler ile esnaf arasındaki prim günü farkı kapanacak, milyonlarca küçük işletme sahibi ve serbest meslek mensubu için erken emeklilik yolu açılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla Bağ-Kur'lular için yıllardır tartışılan prim günü eşitsizliği çözüm yoluna girdi. Bugüne kadar işçiler 7.200 günle emekli olurken, bağımsız çalışan esnaf ve çiftçiler için bu süre 9.000 gündü. Yeni düzenlemeyle Bağ-Kur'lular da 7.200 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Bu değişiklik, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnafın yanı sıra avukat, muhasebeci gibi serbest meslek mensuplarıyla çiftçiler açısından tarihi bir adım. Ağır prim yükü nedeniyle çoğu zaman emeklilik hayalini erteleyen bu kesimler için artık daha makul bir sürede emeklilik mümkün olacak.

SUİİSTİMALLERİ ÖNLEYECEK

Farkın kökeni 1999 yılında yapılan düzenlemelere dayanıyor. O dönemde Bağ-Kur'lular için prim şartı 9.000 gün olarak belirlenirken SSK'lılar için bu süre kademeli olarak 7.200 güne çıkarıldı. 2008'de kurumların tek çatı altında birleşmesine rağmen farklılık korundu. Esnaf örgütleri yıllardır bu eşitsizliğin kaldırılmasını talep ediyordu. Yeni adım, aynı zamanda suiistimalleri de önleyecek. Mevcut sistemde pek çok Bağ-Kur'lu, emekliliğe yaklaşınca işyerini kapatıp son 1.261 günü SSK'lı görünerek daha düşük primle emekliliği seçiyordu. Eşitlik sağlanınca bu tür dolambaçlı yöntemlere gerek kalmayacak.

1 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bağ-Kur'lu kadınlar geçmişte 20 yıl, erkekler 25 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Ancak 1999'daki düzenlemeyle prim şartı 9.000 güne yükseltildi, yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkarıldı. Aynı dönemde SSK'lılar için prim şartı 5.000 günden 7.000'e, 2008'de de 7.200 güne çıkarıldı. Böylece iki kesim arasındaki fark 4.000 günden 1.800 güne kadar indi ancak hiç kapanmadı. Meclis açıldığında gündeme gelecek düzenlemenin kapsamı ve geçiş hükümleri merakla bekleniyor. Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun daha erken emeklilik şansı bulması, sosyal güvenlik sistemine kısa vadede yük getirse de uzun vadede kayıt dışılığın azalması ve prim ödemelerinin artmasıyla denge sağlanması öngörülüyor.

EN ÇOK ESNAF VE ÇİFTÇİYE YARAYACAK

Prim günü eşitliği en çok küçük esnaf ve çiftçilere yarayacak. Terziden bakkala, berberden pazarcıya kadar yüz binlerce esnaf artık emeklilik umudunu kaybetmeden prim ödeyebilecek. Avukat, mali müşavir, mimar gibi meslek grupları daha kısa sürede emeklilik hakkına kavuşacak. Düzenlemenin kayıt dışılığı azaltması ve prim ödeme isteğini artırması bekleniyor.