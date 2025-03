Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı Teşkilat Sahur Programı'nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak, memleketin her köşesine hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını ama İstanbul'un yerinin bir başka olduğunu söyledi.

İstanbul'u daha yaşanabilir, daha güçlü bir hale getirmek için durmaksızın çalıştıklarını anlatan Uraloğlu, "Çünkü burası, Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir köprü olmanın ötesinde, medeniyetlerin buluştuğu, tarihin her döneminde dünyanın göz bebeği olmuş, kültürel zenginlikleriyle nefes alan, eşsiz coğrafyası ve stratejik konumuyla bir dünya hazinesi." diye konuştu.

Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İstanbul'a kara yollarından demir yoluna, hava yolundan deniz yoluna tüm ulaşım modlarında ve haberleşme alanında toplamda 1 trilyon 381 milyar liralık dev bir yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

Marmaray'la kıtaları birleştirdiklerini, Avrasya Tüneli'yle 5 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçtiklerini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:



"İstanbul Havalimanı'yla gökyüzünde sınırları aştık, Çamlıca Kulesi'yle iletişimi zirveye taşıdık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi projelerle İstanbul'u yeniden inşa ettik. 2002'de 350 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 795 kilometreye çıkardık. Yapım çalışmalarına devam ettiğimiz Kuzey Marmara Otoyolumuzun son kısmını oluşturan Nakkaş-Başakşehir Kesimi tamamlandığında TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlamasını temin edecek, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracağız. Sarıyer'de Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışında başlayan ve Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa ettiğimiz Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu Projemiz de devam ediyor. Bu proje bittiğinde mevcut seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz."

- "22 KİLOMETRE HATTA YAPIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarının hiç şüphesiz kent içi raylı ulaşım projeleri olduğuna işaret etti.

Marmaray'la asrın projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, şunları aktardı:

"Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu gibi bugüne kadar 161,8 kilometre raylı sistem hattını tamamlayıp hizmete sunduk ama durmuyor, devam ediyoruz. Şu anda, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızın Halkalı-Arnavutköy Kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere 22 kilometre hatta yapım çalışmalarına devam ediyoruz."

Uraloğlu, bir gece öncesinde yayımlanan kararla, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattını Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak raylı sistem hattı projesinin resmi gazetede yayınlandığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış oldu. Bu kararla Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak İstanbul'a 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece 4,5 kilometrelik yeni hat ve mevcut çalışma olan hatlarımız ile birlikte yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye çıkacak. İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu da 188,3 kilometreye ulaşacak. Yeni projemizle Altunizade'den Ümraniye Spor Köyü'ne kesintisiz bir metro ulaşımı sağlamış olacağız.

Yine her zamanki gibi malum çevrelerin bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elinden aldığımıza dair yalanlarıyla büyük bir dezenformasyon ile karşı karşıyayız. Bakın Altunizade- Çamlıca Cami- Bosna Bulvarı hattı projesini geçmişte büyükşehrin talebi üzerine Bakanlık olarak biz yapıyoruz ve hayata geçiriyoruz Gerek şehircilik gerekse kentin değişen ihtiyaçları noktasında Ümraniye Belediyemiz ve İstanbul Valiliğimiz bu hattın Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyüne kadar uzatılmasıyla ilgili bir talepte bulundu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ne kafasında, ne gelecek planlamasında böyle bir proje yok. Lütfen hiç kimse yalanlarla kamuoyunu yanıltmaya gayret etmesin. Bu vesileyle buradan yeniden duyurmuş olalım işin doğrusu budur."

"İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 388,5 KİLOMETREYE ÇIKACAK"

Bakan Uraloğlu, İstanbul'a hizmet ederken, sadece yollar, köprüler, tüneller inşa etmediklerini aynı zamanda İstanbulluların hayallerine giden yolları da açtıklarını söyledi.

Her bir metro hattıyla mesafeleri kısalttıklarını, her bir istasyonla gönülleri birleştirdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Şimdi bu projenin hayata geçmesiyle Ümraniye'nin en yoğun mahallelerinde metro artık yürüme mesafesinde olacak. Bakanlık olarak bu projeyi de en hızlı şekilde tamamlayıp, sizlerin hizmetine sunacağız. Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Dünyanın önde gelen metropollerinde olduğu gibi, İstanbul'da da daha fazla metro hattıyla ulaşımın büyük oranda yerin altına inmesi lazım.

Yaptığımız hesaplamalar İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un şu anda 362 kilometre hattı var ve Bakanlığımızın bu yeni hattımızla birlikte yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 388,5 kilometreye çıkacak. Demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında olduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da çalışacağız. Bir de sizlere çok yakın olduğu için Çamlıca Kulesi'nden bahsetmezsem olmaz. İstanbul'un o güzel siluetini gölgeleyen Çamlıca tepelerindeki 33 tane dağınık demir yığınını kaldırdık ve yerine dünyada bir ilki başararak aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'ni inşa ettik. Hem iletişimi güçlendirdik hem de İstanbul'a yakışır, zarif bir eser kazandırdık. Üstelik 13 Şubat'ta Çamlıca Kulesi'nde DAB+ yayınlarımızı yani yeni nesil dijital radyoculuğu başlatarak Türkiye'nin yayıncılık ve iletişim tarihinde yeni bir dönemi de başlattık. Hiç boş FM frekansı bulunmayan İstanbul'a bu yeni teknoloji sayesinde 448 yeni frekansı sağladık. Artık insanımız radyodan kristal netliğinde bir ses deneyimi yaşıyor."

