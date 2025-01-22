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Ekonomi

Projelerini teker teker rafa kaldırdılar! ''Türkiye'nin vetosunu kabul ettik'' itirafı geldi

Türkiye'nin karşı çıkması nedeniyle Ege Denizi'nde enerji, çevre planları ve rüzgar santrallerine ilişkin projelerin rafa kaldırıldığını yazan Yunan basını, Yunanistan'ın hak iddia ettiği MEB'lerde Türkiye'nin vetosunu kabul ettiğini ifade etti.

Star Gazetesi22 Ocak 2025 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Projelerini teker teker rafa kaldırdılar! ''Türkiye'nin vetosunu kabul ettik'' itirafı geldi
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Yunanistan'ın Türkiye'yi rahatsız etmemek için Ege'de geri çekilme sinyali verdiğini yazan Yunan basını, Ege Denizi'nde enerji, çevre planları ve rüzgar santrallerinin rafa kaldırıldığını yazdı.

Yunanistan'ın Türkiye verdiği taahhütlerin ülkenin egemenlik haklarından feragat edilmesine yol açtığını ileri süren Yunan basını, "Artık hükümetin tercihindeki tek kriter "sakin suları" rahatsız etmemek olacak gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

Türkiye'ye imtiyazlar verildiği belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN VETOSUNU KABUL ETTİK" İTİRAFI

Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantısı projesinin, Ege Denizi'nde deniz parkı oluşturma ve açık deniz rüzgar santrallerinin yerleştirilmesine ilişkin planlarının dondurulduğuna atıfta bulunuldu.

Projelerin durdurulmasının Yunan grupların büyük yatırımlarını riske attığını kaydeden Yunan basını, "Türkiye aynı zamanda uluslararası enerji oyunundaki konumunu da güçlendirerek ilerlemektedir. Türkiye, rüzgar santrallerinin geliştirilmesine yönelik büyük bir program sundu. Bu plan aynı zamanda yerli ekipman üretimiyle de büyük ölçüde destekleniyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantısı projesinin iki taraf arasında anlaşmazlık nedeniyle değil Türkiye'nin karşı çıkması sebebiyle de durdurulduğu aktarıldı.

Döşenecek kablolar için periyodik araştırma yapan araştırma gemileri için dahi uluslararası sularda herhangi bir NAVTEX'e teşebbüs edilmemesinin Yunanistan'ın hak iddia ettiği MEB'lerde Türkiye'nin vetosunu kabul ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, "Böylece Türkiye'nin, Türk-Libya mutabakatına dayanarak bu bölgenin Türk kıta sahanlığına ait olduğu yönündeki iddiası kabul edilmiş görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

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