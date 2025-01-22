Projelerini teker teker rafa kaldırdılar! ''Türkiye'nin vetosunu kabul ettik'' itirafı geldi

Yunanistan'ın Türkiye'yi rahatsız etmemek için Ege'de geri çekilme sinyali verdiğini yazan Yunan basını, Ege Denizi'nde enerji, çevre planları ve rüzgar santrallerinin rafa kaldırıldığını yazdı.

Yunanistan'ın Türkiye verdiği taahhütlerin ülkenin egemenlik haklarından feragat edilmesine yol açtığını ileri süren Yunan basını, "Artık hükümetin tercihindeki tek kriter "sakin suları" rahatsız etmemek olacak gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

Türkiye'ye imtiyazlar verildiği belirtildi.

Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantısı projesinin, Ege Denizi'nde deniz parkı oluşturma ve açık deniz rüzgar santrallerinin yerleştirilmesine ilişkin planlarının dondurulduğuna atıfta bulunuldu.

Projelerin durdurulmasının Yunan grupların büyük yatırımlarını riske attığını kaydeden Yunan basını, "Türkiye aynı zamanda uluslararası enerji oyunundaki konumunu da güçlendirerek ilerlemektedir. Türkiye, rüzgar santrallerinin geliştirilmesine yönelik büyük bir program sundu. Bu plan aynı zamanda yerli ekipman üretimiyle de büyük ölçüde destekleniyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantısı projesinin iki taraf arasında anlaşmazlık nedeniyle değil Türkiye'nin karşı çıkması sebebiyle de durdurulduğu aktarıldı.

Döşenecek kablolar için periyodik araştırma yapan araştırma gemileri için dahi uluslararası sularda herhangi bir NAVTEX'e teşebbüs edilmemesinin Yunanistan'ın hak iddia ettiği MEB'lerde Türkiye'nin vetosunu kabul ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, "Böylece Türkiye'nin, Türk-Libya mutabakatına dayanarak bu bölgenin Türk kıta sahanlığına ait olduğu yönündeki iddiası kabul edilmiş görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

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