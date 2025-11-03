Bankalar emeklilere dönük promosyonu ödemelerini 32 bin liraya çıkarırken asıl rekabet kamu tarafında yaşanıyor. Bankaların kamuda maaş müşterilerine dönük promosyonu 110 bin liraya kadar çıktı. Bugüne kadar yapılan sözleşmelerde en yüksek promosyonu Yıldız Teknik Üniversite ile TRT çalışanları aldı. Her iki kurumun çalışanları da bankalardan 110'ar bin lira maaş promosyonu alacak.

KIYASIYA YARIŞ VAR

Promosyon yarışında bankalar en son Emniyet Genel Müdürlüğü ile masaya oturdu. Yoğun rekabet içinde geçen ihale sonrası İş Bankası ile 3 yıllık promosyon anlaşmasına imza attı. Masaya 270 bin liralık teklifle oturan Emniyet Teşkilatı Sendikası ile bankalar arasında 21 Ekim'de yapılan ihalede en yüksek teklifi 90 bin lira VakıfBank verdi. Ancak daha sonra yapılan görüşmeler sonunda 100 bin lira+10 bin lira para puan öneren İş Bankası'nın teklifi kabul gördü.

FAİZSİZ KREDİ DÖNEMİ

Bankalar bu yılki promosyon pazarlıklarında ilk kez 'faizsiz kredi' seçeneği sunmaya başladı. Kredi seçeneğini tercih eden çalışanlar nakit promosyon ödemesinden yararlanamıyor. Bu model sayesinde çalışanlar, kendi finansal ihtiyaçlarına göre en uygun yöntemi seçebiliyor. İsteyen promosyon almayıp, faizsiz 12-24 ay vadeli kredi kullanabiliyor. Bu noktada bugüne kadar en yüksek faizsiz kredi limiti Sağlık Bakanlığı çalışanlarına tanındı. Anlaşmaya göre personel isterse 90 bin TL nakit + 10 bin TL puan alabiliyor, isterse de 12 ila 24 ay vadeli 550 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

TAKSİTLERE DİKKAT

Yeni model, çalışanlara daha yüksek nakit imkanı sağladığı için hızla yaygınlaşıyor. Kamu bankalarının maaş anlaşmalarında rekabet unsuru olarak kullanmaya başladığı bu yöntemin önümüzdeki aylarda daha fazla kurumda devreye alınması bekleniyor. Ancak uzmanlar, faizsiz de olsa yüksek tutarlı kredilerin geri ödeme planlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Halen en düşük 260 bin lira olan 'faizsiz kredi' seçeneğini tercih edenler 12 ay vade ve 21 bin 750 lira taksitle geri ödemeyi yapabilecek. 440 bin liralık krediyi alan ise 6 ay ve 73 bin 333 taksitle geri ödeme yapacak