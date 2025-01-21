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Ekonomi

Promosyon pazarlığı başladı! Tutar 2 katına çıkarılacak

SGK ile kamu bankaları emekli promosyonunda yeni tutarı belirlemek için görüşmelere başladı. Martta tamamlanması beklenen anlaşmayla 12 bin liralık promosyon tavanının 2 katına kadar artırılabileceği belirtiliyor.

21 Ocak 2025 Salı 08:27 - Güncelleme:
Promosyon pazarlığı başladı! Tutar 2 katına çıkarılacak
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SGK ile kamu bankaları, emekli promosyonunda yeni tutarı belirlemek için görüşmelere başlarken 12 bin liralık tavanın 2 kat artabileceği belirtiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasındaki promosyon protokol görüşmeleri başladı. Mart ayı başında tamamlanması beklenen bu süreçte kamu bankalarının halen 12 bin lira olan nakit promosyon tutarı artırılacak. Geçtiğimiz yıl yapılan 31 Mart seçimleri öncesinde SGK, 19 banka ile yaptığı protokolle emekli promosyonlarını güncellemişti. Ancak aradan geçen sürede yüksek enflasyon ve emekli maaşlarındaki artış promosyonların yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurdu.

CNBC-e'nin haberine göre bu rekabetten geri kalmamak için kamu bankaları, özel bankaların sunduğu yüksek ödeme tekliflerine karşı yeni avantajlar sunmak için hazırlık yapıyor. 2025 yılı için tavan promosyon tutarının 2 kat artırılarak 24 bin TL'ye çıkarılabileceği belirtiliyor.

Halihazırda bazı özel bankalar, tavan ödeme miktarını, fatura talimatı ve ek promosyonlarla 20 bin TL'nin üzerine çıkarmış durumda. Şayet kamu bankaları bu adımı atarsa özel bankaların bu yarışı bir adım öteye taşıması bekleniyor. SGK ve bankaların mart ayında tamamlaması beklenen protokol sonrası 3 yıllık promosyon süresi dolmayan emekliler de bu zamlı tarifeden yararlanacak. Buna göre geçen yıl 18 bin lira nakit promosyon alan bir emekli 2 yıllık tutar olan 12 bin lirayı iade ederek yeni belirlenecek promosyon tutarını alacak.

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