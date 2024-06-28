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Ekonomi

Protokol imzalandı! Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları ile engelli yolcuların tüm seyahatlerinde yüzde 50'ye varan indirim uygulanmasını öngören protokol imzalandı.

DHA28 Haziran 2024 Cuma 13:15 - Güncelleme:
Protokol imzalandı! Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim yapılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları, engelli yolcular ile ilgili özel indirim protokol imza töreni gerçekleştirildi.

İmzalanan protokole göre tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile malul ve malul yakınları, engelli yolcular iç hat uçuşlar ve iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında yüzde 50, dış hat uçuşlarda yüzde 20; engelli yolcular ise iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında yüzde 20, dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

AJet, özel indirim uygulayacağı yolcularının bilet satın alma işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla indirimli biletleri web sitesinden ve AJet mobil uygulaması üzerinden alınabilmesine olanak sağlıyor.

Protokolün hayata geçmesiyle birlikte indirimden yararlanmak isteyen şehit yakınlarının, gazi ve gazi yakınlarının, malul ve malul yakınlarının ve engelli yolcuların belgelerini ibraz etmesi gerekiyor. İndirim oranları vergi ve harçlar hariç ücret üzerinden hesaplanacak.

"EN DEZAVANTAJLI GRUPLARDAN BAŞLAYARAK VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTILARINA ÇÖZÜM ÜRETTİK"

İmzalanan protokol ile ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün AJet ile iş birliği çerçevesinde iki protokol imzalamak için bir aradayız. Bu anlamda Bakanlık olarak hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İmzalayacağımız bu protokolün sağlayacağı kolaylıklardan faydalanan engelli, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Türkiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar hayatın her alanında sosyal devlet olma anlayışıyla hareket eden güçlü bir devlettir. Bu kapsamda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi devletin şefkat şemsiyesi dışında hiçbir vatandaşımızın kalmaması için en dezavantajlı gruplardan başlayarak vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm ürettik" dedi.

"ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERİMİZ İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlık olarak engelli vatandaşlar, şehit yakını ve gaziler için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini ifade eden Göktaş, "Eğitimden sağlığa, istihdamdan, bakım ve rehabilitasyon imkanlarının arttırılmasına kadar ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak sunduğumuz sosyal hizmetlerden biri de engelli, şehit yakını ve gazilerimizin çeşitli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamak. Bu kapsamda 2024 yılı mart ayı sonuna kadar ulaşım hizmeti veren kurumlara yaklaşık 2 buçuk milyar lira ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesi yaptık. Bunun yanı sıra bugüne kadar 234 bin 759 ücretsiz seyahat kartını, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulüne ulaştırdık. 2015 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliğinde resmi özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencileri ücretsiz okul servisi imkanı sunduk. Türk Hava Yolları'yla imzaladığımız protokolle şehit yakını ve gazilerimiz için yüzde 50 indirimle seyahat etme imkanı sağladık. Bu hizmetler 2022 ekim ayından bu yana 32 bin 909 şehit yakını ve gazimiz yararlandı. Benzer şekilde 2013'den bugüne 248 bin engelli vatandaşımız bu hizmetten yararlandı. Biraz sonra imzalayacağımız protokollerle engelli, şehit aileleri ve gazilerimiz AJet'ten indirimli bilet alma imkanına sahip olacaklar. Ben bu protokolün milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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