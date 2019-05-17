PTT 2019 personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alımı 2019 başvuruları ne zaman?

‘PTT 219 personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alımı 2019 başvuruları ne zaman?’ vatandaşlar tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili yeni gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. 55 bin personel alımıyla ilgili PTT’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Duyuru yapıldığı anda sayfamızda sizinle paylaşacağız. Fakat PTT, 14-18 Mayıs arası ilk etapta 5 bin personel alımı yapacak. PTT 5 bin kişilik kadrosu ile bünyesine, 250 Uzman Yardımcısı, 1623 Postacı, 2625 Gişe ve Büro Görevlisi, 20 Mimar, 200 Mühendis, 82 Avukat, 200 Tekniker olmak üzere toplamda 5 bin kişi alınacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak yazılı sınavlardan yalnızca birine başvurabilecek. Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) 5 bin personel alım ilanına başvuru süreci 14 Mayıs itibariyle başladı. İlana başvurular 18 Mayıs tarihinde sona erecek. Peki, 5 bin personel alımı başvuruları nereye yapılacak? Başvuru koşulları neler? İşte haberimizin detayları…

PTT KPSS'SİZ 55 BİN PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında detayları size açıklayacağız

PTT PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yeni açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük 10 posta operatörü arasına görmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Son iki yılda bunun için ciddi adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirtti. Yatırımlar ve hizmetleri çeşitliliği artacak. Bu kapsamdaki 2019 yılı içinde posta, kargo, lojistik ve e-ticaret alanlarında çalışmalar yapılacak.

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek.

55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT İÇİN 55 BİN PERSONEL ALINACAK

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT personel alımına ilişkin resmi bi yazı yayımlandı ve yayımlanan yazıda PTT personel alımı hakkında bir değerlendirmelerde bulunuldu. Bu bağlamda 2019 yılında personel alımı yapılacağı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün kurum idari kurulu 2018 Ekim ayı toplantı raporu yayımlandı. "2018/1 Personel alımı sınav sonucu taşeron, gişe, büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel unvanlarında alıma çıkarılan 5000 sayısının doldurulamaması" talebine yer verildi.

60 BİN AÇIK VAR

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı.

2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT personel alımına ilişkin resmi bi yazı yayımlandı ve yayımlanan yazıda PTT personel alımı hakkında bir değerlendirmelerde bulunuldu. Bu bağlamda 2019 yılında personel alımı yapılacağı ifade edildi.

Konu ile ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün kurum idari kurulu 2018 Ekim ayı toplantı raporu yayımlandı. "2018/1 Personel alımı sınav sonucu taşeron, gişe, büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel unvanlarında alıma çıkarılan 5000 sayısının doldurulamaması" talebine yer verildi.

"2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz" denildi.

PTT İLK ETAPTA 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

PTT 5 bin kişilik kadrosu ile bünyesine, 250 Uzman Yardımcısı, 1623 Postacı, 2625 Gişe ve Büro Görevlisi, 20 Mimar, 200 Mühendis, 82 Avukat, 200 Tekniker olmak üzere toplamda 5 bin kişi alınacak. Farklı eğitim seviyelerinden mezun adayların başvuru yapabileceği personel alım ilanı için açıklanan kadro detayları şöyle, Uzman Yardımcısı pozisyonuna 250, Mimar pozisyonuna 20, Mühendis pozisyonuna 200, Avukat pozisyonuna 82, Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna 2625, Tekniker pozisyonuna 200 ve Postacı pozisyonuna 1623 personel alımı yapılacak. Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) 5 bin personel alım ilanına başvuru süreci 14 Mayıs itibariyle başladı. İlana başvurular 18 Mayıs tarihinde sona erecek.

5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

PTT iş alımı için daha önceden müjdesini veren Bakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından söylendiği üzere, verilen sınavın başvuruları www.ptt.gov.tr ve //ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacağı belirtildi.

Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak yazılı sınavlardan yalnızca birine başvurabilecek. Yazılı sınavlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecek. Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Ücretin 60 lira olduğu sınavı kazananların kadrosu, idari hizmet sözleşmeli olarak yapılacak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 2019

Bakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından verilen sınavın başvuruları www.ptt.gov.tr ve //ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak yazılı sınavlardan yalnızca birine başvurabilecek. Yazılı sınavlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecek. Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Ücretin 60 lira olduğu sınavı kazananların kadrosu, idari hizmet sözleşmeli olarak yapılacak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1)Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.

2)Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.

3)Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

4)Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.

a)Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

b)Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;

1)Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)

2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

c)Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;

1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

d)PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;

1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

e)PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için;

1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

f)PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için;

1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin),Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

g)PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için;

1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

h)Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;

1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;

1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2)SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)

i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;

1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonuna başvurabilmek için;

1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) pozisyonuna başvurabilmek için;

1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

l) Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;

1)2019 yılı personel alımı için belirlenecek tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.

2)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

m) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna başvurabilmek için;

1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

n) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için;

1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak..

2019/1 KPSS ŞARTSIZ PTT PERSONELİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

2019/1 KPSS şartsız PTT personeli alımı yapılacak kadrolar

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)