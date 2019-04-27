PTT 55 bin memur alımı 2019 KPSS’siz şartsız sınavsız ne zaman yapılacak? PTT alım başvuru şartları nelerdir?PTT bünyesine 55 bin memur alımı yapacağını duyurmuştu. Bu gelişmeyle birlikte PTT’de çalışmak isteyen ve ilgili şartları karşılayan vatandaşlar alımları yakından takip ediyor. PTT alımları için başvuru yapmak isteyen adaylarınherhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almayan; erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan kişiler olması bekleniyor. En az lise mezunu olmak PTT başvuruları için yeterli olabiliyor. İşte, ”KPSS şartsız, 55 bin PTT memur alımı ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı…

PTT 55 BİN PERSONEL MEMUR ALIMI

PTT'de şuanda 40 bin çalışan var. PTT tarafından yapılan son açıklamada 55 bin personel alınacağı ifade edildi. Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında gelişmeleri belirteceğiz. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almayan; erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan kişilerin başvuruları alınacaktır. Ayrıca adayların 35 yaşından gün almamış olmaları da istenmektedir. İlana başvurular belirtilen başvuru adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup, posta, faks veya internet kanalları üzerinden başvurular yapılamayacaktır. Başvuru tarihinin sonlanmasının ardından 10 iş günü içerisinde sonuçlar üniversitenin resmi web adresi üzerinden ilan edilerek kamuoyuna duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat gerçekleştirilmeyecek. Hemşire ve ebe ünvanına atanmaya hak kazanan kişilerden, engeli bulunmadığına dair heyet raporu almaları istenecektir.

İş başvurusu için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Örneğin, Almanya makine ve bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik personeli. Avusturya mühendis, elektrikçi, makineci, çini döşemeci, hasta bakıcı, kaynakçı, talep ediyor. Almanya'da kazanç aylık 3 bin 700 euroyu bulabiliyor. İŞKUR personel ilanları ile birçok ülkeye gitme şansı mevcut. Şu anda İŞKUR'da ilanı bulunan ülkeler sırasıyla; Almanya, Avusturya, Kuveyt, S. Arabistan, Libya ve Irak. İŞKUR yurt dışı ilanlarında genel olarak kalifiye eleman aranıyor. Bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi meslek dalları başı çekerken; elektrikçi, kaynakçı, inşaatçı gibi meslek dalları da bunların arasında bulunuyor.