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Ekonomi

PTT AŞ ile Vakıf Katılım arasında işbirliği! Birçok bankacılık işlemini kapsıyor

PTT AŞ ile Vakıf Katılım arasında kurumsal tahsilat işlemleri, hesap açma-kapama, para yatırılması ve çekilmesi gibi birçok bankacılık işleminde işbirliğini kapsayan protokole imza atıldı.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 09:09 - Güncelleme:
PTT AŞ ile Vakıf Katılım arasında işbirliği! Birçok bankacılık işlemini kapsıyor
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PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'in katıldığı imza töreni, PTT Pul Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Gülten, törende yaptığı konuşmada, PTT'nin 184 yıllık tarihi bir kurum olduğunu belirterek, bu süreçte birçok hizmeti vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

PTT teşkilatının savaş ve afet dönemlerinde, ülkenin zor günlerinde birçok görevde yer aldığını vurgulayan Gülten, "Hem postanın gelişmiş olduğu günlerde hem de posta bankacılığının başlamış olduğu günlerde birçok yeniliği ve gelişimi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin kargo ve şube anlamında en yaygın teşkilatı olarak ülkemizin her köşesine hizmet götürmeyi amaçlıyoruz. Evrensel posta yükümlüsü olduğumuz için vatandaşlarımızın yaşadığı yer neresi olursa olsun herhangi bir ticari kaygı gözetmeksizin onlara hizmet ulaştırmak adına çalışıyoruz." dedi.

Gülten, Vakıf Katılım ile birçok hizmeti ortaklaştırmak adına çalışma yaptıklarını, kuruluşun birçok hizmetini şubelerinde verdiklerini, bu sayıyı daha da artıracaklarını dile getirdi.

- "NİCE ÇALIŞMALARI İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPARIZ"

Akben de PTT'nin ülkenin köklü, eski kuruluşlarından biri olduğuna işaret ederek, ülkenin iki köklü kuruluşunun böyle bir işbirliği yapmış olmasının başka kurumlara da örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Tasarruf bilinci ve kültürünün her alana yayılmasını istediklerini vurgulayan Akben, şunları kaydetti:

"PTT'mizin bize göre çok daha yaygın şube ağı var. Bu ağdan biz de Vakıf Katılım olarak istifade edeceğiz. PTT ile yapabileceğimiz birçok alanda işbirlikleri var, bunları da gerçekleştireceğiz. Bu işbirliği daha önce başlamış bir konuydu, bugünlere nasip oldu. Bugünlerden sonra da daha nice çalışmaları işbirliği içinde yaparız."

Konuşmaların ardından, Gülten ve Akben protokole imza attı.

Buna göre vatandaşlar Vakıf Katılım adına hesap açma, hesaplarına nakit yatırma ve hesaplarından nakit çekme, Vakıflar Genel Müdürlüğü kira tahsilatları gibi bankacılık işlemlerini PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.

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