08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:20 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:20

PTT'den emeklilere 60 ay vadeli kredi desteği sunulacak. Kamu bankalarının yapmış olduğu düşük faizli kredi kampanyası sonrası milyonlarca vatandaş kredi çekmişti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbak'ın düşük faizli kredi başvuruları devam ederken bir müjdeli haber de PTT'den geldi. ptt, kendisinden maaş alan emekli müşterilerine 60 ay vadeli kredi verecek. Peki PTT emekliye faizsiz kredi mi verecek? PTT kredi faiz oranları kaç? İşte PTT emekli kredisi hakkında merak edilenler...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle Mart ayından bu yana uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle esnaf ve çalışanların maddi açıdan sıkıntılarını rahatlatmak amacıyla kamu bankaları devlet desteğiyle düşük faizli kredi kampanyası başlattı. PTT de kendi müşterilerine düşük faizli kredi vereceğini duyurdu. PTT'den emekli maaşı alan müşterilere verilecek olan 60 ay vadeli PTT emekli kredisi için başvurular SMS yoluyla yapılacak. İşte son dakika PTT haberinin ayrıntıları.

PTT tarafından corona virüsü salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Toplamda 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.

PTT FAİZSİZ KREDİ Mİ VERECEK?

PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak. PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi.

PTT KREDİ FAİZ ORANI KAÇ?

PTT'nin açıklamış olduğu kredi kampanyasının faiz oranı henüz belirtilmedi. PTT kredi faiz oranları açıklandığı zaman haberimizde olacaktır.

PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.

Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.

PTT EMEKLİ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.

Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.

"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.