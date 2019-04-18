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PTT personel alımı 2019 başvuru formu nasıl alınır, şartları nelerdir? PTT personel alım tarihi açıklandı mı?

PTT personel alımı 2019 başvuru formu nasıl alınır, şartları nelerdir? PTT personel alım tarihi açıklandı mı? PTT’de istihdam edilmek isteyen binlerce vatandaş, “PTT personel alımı 2019 şartları nelerdir? PTT personel alım tarihi açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak, kamu haklarından mahrum bırakılmamak gibi şartları olan PTT personel alımında genel şartların neler olduğu merak konusu… Adaylar PTT personel alım tarihinin açıklanmasını bekliyor. 2019 PTT personel alımı şartlarını ve alım tarihini sorgulayan vatandaşlar için hazırladığımız haberimizde bu soruların yanıtını bulabilirsiniz.

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PTT personel alımı 2019 başvuru formu nasıl alınır, şartları nelerdir? PTT personel alım tarihi açıklandı mı?PTT personel alımı 2019 şartları merak ediliyor. Vatandaşlar “PTT personel alım tarihi açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. PTT alımlarındaDaha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak, yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gibi kriterler var. PTT personeli olmak isteyen adaylar için PTT personel alım tarihi hayli önem taşıyor. PTT personel alımlarının başvuru tarihleri için henüz kesin bir tarih belirtilmedi. Ancak gelen bazı haberlere göre alımlar için yapılacak başvuruların, Mayıs ayı içerisinde alınması bekleniyor. Açıklandığı anda sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki başvuru şartları neler? PTT’ye nasıl başvurulur? İşte detaylar…

 

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımlarının başvuru tarihleri için henüz kesin bir tarih belirtilmedi. Ancak gelen bazı haberlere göre alımlar için yapılacak başvuruların, Mayıs ayı içerisinde alınması bekleniyor.

 

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2019/1 personel alımı için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak son personel alımında şu şartlar aranmıştı;

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

 

2019/1 KPSS ŞARTSIZ PTT PERSONELİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

 

 

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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