PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. PTT bünyesine 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda personel alımı yapılmaya devam edecek. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklama ile birlikte PTT personel alımına dair heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, PTT personel alım ilanı geldi mi? İşte tüm merak edilenler..

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT 2019 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. PTT personel alım ilanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.

Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

PTTPAL başvuru şartları ise şu şekilde;

1- T. C. vatandaşı olmak.

2- Erkek adaylar en az ortaokul mezunu olmak, bayan adaylar en az lise mezunu olmak zorunda.

3- Erkek adaylar 22-32 yaş arasında olmak, bayan adaylar 18-27 yaş aralığında olmak.

4- Erkek adayın askerlik hizmeti yapmış olmak.

5- İnsan ilişkileri, konuşma şekli, diksiyon düzgün olmak.

6- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7- Kamu haklarından mahrum kalmamak.

8- PTTPAL görevlerine engel olacak akıl ve vücut sağlığı özrü bulunmamak.

9- ÖGG kimlik kartına sahip olmak.

10- Tercih olarak, para ve değerlki eşya taşımacılığı konularında tecrübeli olmak.

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ

PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;

"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.