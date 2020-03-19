19 Mart 2020 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 17:31

SGK, bankalar ve PTT arasında gerçekleştirilen ödeme protokolleri kapsamında emekli maaşları ödeniyor. Milyonlarca emekli maaşını PTT’den alan vatandaşlar promosyon ödeme tarihlerini merak ediyor. PTT promosyon 2020 ödemeleri ne zaman? PTT emekli promosyonu ne kadar, şartları neler? gibi soruların yanıtları tüm ödeme bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldığını duyurdu. İşte tüm merak edilenler..

PTT PROMOSYON 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



PTT emekli promosyonunun ödenme şekli T.C. kimlik numarasının son hanesindeki rakama göre promosyon alınacak aylar belirlenmiştir. Müşteriler kendileri için seçilen aylarda ödemelerini alabilir:

• Kimlik numaranızın son hanesi 0 – 2 ise Mart ayında

• Son hanesi 4 – 6 olanlar Nisan ayında

• Son hanesi 8 olanlar Mayıs ayında

Anlaşma süresi olan 3 yılın bitmesi halinde ödeme tarihinden önce en yakın PTT şubesine giderek bizzat promosyon başvurunuzu yapabilirsiniz. Aynı zamanda başka bankadan emekli maaşı alıyorsanız; PTT şubesi veya e-Devlet kapısı üzerinden online işlemler ile maaşınızı PTT’ye taşıyabilirsiniz. Banka değişikliği sırasında promosyon ödemenizi aldıysanız; maaşınızı yeni taşıdığınız PTT’den tekrardan promosyon almanız mümkün değildir. PTT İle Anlaşmalı Olan Bankalar Hangileridir?Ayrıca emekli maaşı müşterileri sadece PTT şubeleri veya ATM’lerinden değil; PTT ile anlaşmalı olan bankalardan da promosyon ödemelerini alabilirler. PTT ile anlaşması olan ve promosyon imkanından yararlanılabilecek bankalar belirlenmiştir:

• Aktifbank

• Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

• Denizbank

PTT EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

1000 liradan az maaş alanlar 300 TL, 1.000-2.000 TL arasında maaş alan emeklilere 375 TL, 2.000 TL’den fazla maaşı olanlara ise 450 TL.





PTT EMEKLİ PROMOSYONU NEREDEN ALINIR?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında hak kazandığı emekli maaşlarını PTT’den alan müşteriler; emeklilik promosyonlarını Türkiye genelindeki tüm PTT şubelerinden ve PTT ATM’lerinden çekebilirler.

Emeklilerin adına bankalara ya da PTT şubelerine gönderilen maaş ve promosyonlar 12 ay süreyle ilgili kurumda çekilmek üzere bekletilir. Hak sahibi tarafından alınmaması halinde 12 ayın sonunda maaş ve promosyonlar ilgili kuruma iade edilir. Dolayısıyla SGK’ya iade edilen bu maaş ya da promosyonun alınması için vatandaşın PTT ile değil, SGK ile iletişim geçmesi gerekir.

Emekli promosyon ücretinin hanesine getirilmesini talep eden müşterilerin öncelikle PTT ile sözleşme imzalaması gerekir. Ardından en yakın sosyal güvenlik il merkezine maaşı konutta almak istenildiğine dair bir dilekçe verilmesi şarttır. Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan promosyon ödemelerinde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Aynı zamanda ödemeler için ilave bir ücret talep edilmez ve promosyondan kesinti yapılmaz.

EMEKLİ PROMOSYONUNDA TAAHHÜT ŞARTI KALDIRILDI



Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli promosyonunda taahhüt şartının kaldırılması için bankalara yazı gönderildiğini belirtti.

"Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdıklarını" bildiren Selçuk, "Aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak. 2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu." ifadesini kullandı.

Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğine işaret eden Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar." hatırlatmasını yaptı.