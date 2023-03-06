PTT sosyal yardım sorgulaması, yardımdan faydalanan vatandaşlar tarafından yapılıyor. Başvuruda bulunup sosyal yardımlaşma parası almaya hak kazanan birçok kişi PTT yardım parası sorgulama ekranından ödemelerinin yapılıp yapılmadığını öğrenebilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın'ın sosyal yardım parası ödemeleri PTT üzerinden yapılıyor. Peki PTT sosyal yardım sorgulaması nasıl yapılır? T.C. ile sosyal yardımlaşma parası sorgulama ekranı

PTT SOSYAL YARDIM SORGULAMASI NASIL YAPILIR?



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal yardım parası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım parası başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitmeden e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sosyal yardımlara başvuranlar yardımlarının yapılıp yapılmadığını PTT yardım parası sorgulama ekranında yada E-Devlet üzerinden TC kimlik no ile yardım parasını sorgulayabilirler. E-devlet yardım parası sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama e-devlet sayfasına giriş yapmanız yeterlidir.

PTT SOSYAL YARDIM SORGULAMASI İÇİN TIKLAYIN



TC kimlik no ile adınıza yapılmış para olup olmadığını sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkine tıklayabilirsiniz.