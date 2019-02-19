PTT’de domates mesaisi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’nin milli pazar yeri platformu www.epttavm.com’dan ilk olarak Ankara’da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, dün itibarıyla İstanbul’da da başladı.
Turhan’ın tanzim satış ürünlerinin, PTT AŞ güvencesiyle internet üzerinden satışına başlandığını duyurmasının ardından şirket, ürünlerin hazırlanması için soğuk hava deposu kiraladı.
AYNI GÜN TESLİM
Enflasyonla topyekun mücadelede vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak için hayata geçirilen uygulama kapsamında, PTT tarafından Ankara’daki satış noktasında, 100’ün üzerinde personel 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirildi. Personel sayısı, gelen siparişlere göre artırılıyor. Türkiye’nin milli pazar yeri platformu www.epttavm.com’dan e-Tanzim’e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM’nin karşılama ekranında onaylanıyor. Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor. Burada her bir müşteri için ürünler zarar görmeden tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor. Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor. Saat 14.00’e kadar verilen siparişler aynı gün, bu saatten sonraki siparişler ise ertesi gün teslim ediliyor.
Üretici tanzim ile rahatladı
Niğde’de Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerden alınan günlük ortalama 100 ton patates, İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir gibi illerdeki tanzim satış noktalarına gönderiliyor. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, tanzim satışların başlamasıyla Niğde’de patateste fiyat belirsizliğinin ortadan kalktığını belirterek “Kooperatifimizin fasulyede olduğu gibi patateste de fiyat belirlemesinin piyasaya denge getirdiğini düşünüyorum. Çiftçilerimiz de fiyattan memnun” dedi.
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