12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3059
  • 6,0104
  • 228
  • 101.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

PTT’de domates mesaisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’nin milli pazar yeri platformu www.epttavm.com’dan ilk olarak Ankara’da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, dün itibarıyla İstanbul’da da başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Turhan’ın tanzim satış ürünlerinin, PTT AŞ güvencesiyle internet üzerinden satışına başlandığını duyurmasının ardından şirket, ürünlerin hazırlanması için soğuk hava deposu kiraladı.

AYNI GÜN TESLİM

Enflasyonla topyekun mücadelede vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak için hayata geçirilen uygulama kapsamında, PTT tarafından Ankara’daki satış noktasında, 100’ün üzerinde personel 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirildi. Personel sayısı, gelen siparişlere göre artırılıyor. Türkiye’nin milli pazar yeri platformu www.epttavm.com’dan e-Tanzim’e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM’nin karşılama ekranında onaylanıyor. Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor. Burada her bir müşteri için ürünler zarar görmeden tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor. Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor. Saat 14.00’e kadar verilen siparişler aynı gün, bu saatten sonraki siparişler ise ertesi gün teslim ediliyor. 

Üretici tanzim ile rahatladı

Niğde’de Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerden alınan günlük ortalama 100 ton patates, İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir gibi illerdeki tanzim satış noktalarına gönderiliyor. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, tanzim satışların başlamasıyla Niğde’de patateste fiyat belirsizliğinin ortadan kalktığını belirterek “Kooperatifimizin fasulyede olduğu gibi patateste de fiyat belirlemesinin piyasaya denge getirdiğini düşünüyorum. Çiftçilerimiz de fiyattan memnun” dedi.

Gündüz, Türkiye´yi bir madalya ile iki kez gururlandırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Karnavalda sahne çöktü: Çok sayıda yaralı var

Karnavalda sahne çöktü: Çok sayıda yaralı var

Reina Katliamı Davası'nda yeni karar

Reina Katliamı Davası'nda yeni karar

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Çocuklardan ‘Mavi Balina’ çığlığı: Bizi tehlikeden kurtarın

Çocuklardan ‘Mavi Balina’ çığlığı: Bizi tehlikeden kurtarın

'Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılansın'

'Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılansın'

Fransa'dan Trump'a yanıt: Tek tek inceleyeceğiz

Fransa'dan Trump'a yanıt: Tek tek inceleyeceğiz

ABD: Tüm güçlerimizi çekme noktasında değiliz

ABD: Tüm güçlerimizi çekme noktasında değiliz
 

POPÜLER HABERLER

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA