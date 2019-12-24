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Ekonomi

PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi

PTT AŞ, 25-31 Aralık tarihlerinde bireysel müşterilerce postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderi ücretlerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

AA24.12.2019  11:31 - Güncelleme: 24.12.2019  11:31

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı dolayısıyla düzenlediği kampanya kargo ücretlerinde indirimin yanı sıra ücretsiz tebrik kartı dağıtımını kapsıyor.

Kampanya kapsamında, 25-31 Aralık tarihlerindeki 5 iş gününde postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderi sahipleri ise bu indirimden yararlanamayacak.

- ÜCRETSİZ TEBRİK KARTI
 

PTT AŞ, Türkiye'de tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaşmasına ve yeni yılla ilgili güzel dileklerin yurdun dört bir yanına ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla "ücretsiz tebrik kartı" kampanyası da hazırladı.

PTT iş yerlerinden alınabilecek kış mevsimine dair görsellerin yer aldığı tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.

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