PTTPAL PTT 2019 1100 memur personel alım başvuru şartları nelerdir? PTT personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Vatandaşlar, “PTT 1100 memur personel alım başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvurulur” konusunu sorguluyor. İstihdam edilmek üzere PTTPAL memur personel alımına ilgi gösteren vatandaşlar süreç ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyor. PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecek.PTTPAL PTT 2019 1100 memur personel alım başvuru şartları nelerdir? PTT personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 18 yaşını tamamlayan ve 35 yaşından büyük olmayanların başvurabildiği PTTPAL memur alım başvurularında neler olduğu ve nasıl başvurulacağı haberimizin devamında sizlerle… İşte yanıtı…

PTT personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

PTT personel alımlarının başvuru tarihleri için henüz kesin bir tarih belirtilmedi. Ancak gelen bazı haberlere göre alımlar için yapılacak başvuruların, Mayıs ayı içerisinde alınması bekleniyor.

PTTPAL PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.

Ayrıca şirket tarafından yılsonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır.

Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2019/1 personel alımı için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak son personel alımında şu şartlar aranmıştı;

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

2019/1 KPSS ŞARTSIZ PTT PERSONELİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)