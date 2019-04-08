PTT’ye KPSS’siz memur ve personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 PTT memur alımı hangi tarihte?

PTT 2019 yılında KPSS’siz memur ve personel alımı atağında… PTT tarafından KPSS şartı aranmadan alınacak 55 bin memur alımında yeni gelişmeler yaşanıyor. PTT memur istihdamının sağlanacağı kadro dağılımı ve genel şartlar da belli oldu. PTT, 2019 yılında birçok farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştirecek. PTT 2019 yılında aktif olarak 40 bin personeli bünyesinde bulundurmaktaydı ancak yine de 60 binlik bir açık vardı. 2018 yılında PTT bünyesine 5 bin personel alımı gerçekleşti ve bu alımlarla birlikte personel sayısı 45 bin seviyesine ulaştı. PTT Genel Müdürlüğü, 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Kademeli olarak alımlar sürecek ve 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak yani toplam 60 binlik bir personel alımı gerçekleşecek. İşte PTT personel ve memur alımıyla ilgili son dakika gelişmeleri…

Türkiye'nin en büyük kurumlarından PTT her yıl personel alımı yapmaktadır. Daha önceden duyurulduğu üzere 2019 -2023 yılları arasında PTT bünyesine çeşitli branşlarda 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. KPSS şartsız yapılacak PTT memur alımları için yapılacak açıklamaları ilgili vatandaşlar merakla beklemekte. 2019 yılında bu 55 bin personelden kaçının alınacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

PTT GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamaya göre; PTT 55 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı daha önceden belirtilmişti. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bundan önceki yaptığı açıklamalarında 55 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. PTT personeli alımının ne zaman yapılacağı hakkında resmi yazı yayımlandı.

'2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi.

Talep cevabında ise;

"Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" denildi.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından daha önce yapılan açıklamalarda "Hep birlikte önümüzdeki süreç içerisinde 40 bin kişi olan çalışanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kişiye çıkaracağız. Nasıl 40 bin kişilik çalışanımızı 100 bin kişiye çıkarıyorsak ekonomimizi de aynı şekilde büyüteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

2023 yılı hedeflerine değinen Bozgeyik, 5 yılda yapılacak personel alımlarına değindi. Şube ve diğer işyerlerinin 2023 yılına kadar cidi bir sayıda arttırılacağını söyleyen Bozgeyik şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşımız bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak. 3 bin 445 olan Pttmatik sayısını 2019 yılı sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. 2023 hedeflerimiz arasında 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmak bulunuyor. Ayrıca, 2019 yılında teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında, El Bab ilçesine bağlı Biza ve Kabasin ile Azez ilçesine bağlı Soran beldelerine de PTTmatik kuracağız"

PTT İÇİN 55 BİN PERSONEL ALINACAK

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT personel alımına ilişkin resmi bi yazı yayımlandı ve yayımlanan yazıda PTT personel alımı hakkında bir değerlendirmelerde bulunuldu. Bu bağlamda 2019 yılında personel alımı yapılacağı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün kurum idari kurulu 2018 Ekim ayı toplantı raporu yayımlandı. "2018/1 Personel alımı sınav sonucu taşeron, gişe, büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel unvanlarında alıma çıkarılan 5000 sayısının doldurulamaması" talebine yer verildi.

60 BİN AÇIK VAR

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı.

2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT personel alımına ilişkin resmi bi yazı yayımlandı ve yayımlanan yazıda PTT personel alımı hakkında bir değerlendirmelerde bulunuldu. Bu bağlamda 2019 yılında personel alımı yapılacağı ifade edildi.

Konu ile ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün kurum idari kurulu 2018 Ekim ayı toplantı raporu yayımlandı. "2018/1 Personel alımı sınav sonucu taşeron, gişe, büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel unvanlarında alıma çıkarılan 5000 sayısının doldurulamaması" talebine yer verildi.

"2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz" denildi.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'nin alım yaptığı süreçte genel olarak aradığı başvuru şartları şunlardır; 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak, Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak, Sağlık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek, Emekli olmamak, Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak, Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

KADRO DAĞILIMI

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)