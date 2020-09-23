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Ekonomi

Putin açıkladı: Modern tarihte ilk defa yüzde 30'a düşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hidrokarbon kaynakların fiyatlarındaki dalgalanmalara geçmişteki kadar bağımlı olmadıklarını söyledi. Putin, 'Rus federal bütçesinde petrol ve doğal gaz gelirlerinin payı 2021'de modern tarihte ilk defa yüzde 30'a düşecek.' ifadelerini kullandı.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 15:54 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:54
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Putin, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke gelirlerinin yüzde 11 azaldığına işaret eden Putin, "Harcamalarımız ise yüzde 23 arttı. Kamu harcamalarımızı önemli oranda artırarak haneleri ve ekonomiyi destekleyebildik." dedi.

Rusya'nın düşük kamu borcu ve rezervleri sayesinde harcamalarını artırabildiğini belirten Putin, işsizliğin ise ağustosta artmaya devam ettiğini söyledi.

İnsanların işlerine dönebilmelerine yardım edilmesi gerektiğini kaydeden Putin, "Rusya'da işsizlik yüzde 6'yı geçti. Hükümeti istihdamı gelecek yıl eski haline getirmesi konusunda görevlendirdiğimi hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Petrol ve doğal gaz ihracatı gelirlerinin Rusya federal bütçesindeki payının azaldığına işaret eden Putin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya artık hidrokarbon kaynakların fiyatlarındaki dalgalanmalara geçmişteki kadar bağımlı değil. 2011'de hidrokarbon kaynakların ihracatı bütçenin yarısını oluşturuyordu. Hidrokarbon kaynakların satışı önemini korumaya devam edecek ancak Rus federal bütçesinde petrol ve doğal gaz gelirlerinin payı 2021'de modern tarihte ilk defa yüzde 30'a düşecek."

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