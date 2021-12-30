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Ekonomi

Putin Avrupa'ya şart koştu: Eğer izin verirseniz...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'nın Kuzey Akım-2 boru hattından doğal gaz akışına izin vermesi durumunda fiyatların düşeceğini söyledi.

Sputnik30 Aralık 2021 Perşembe 00:00 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 00:03
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller, St.Petersburg'da yaptığı görüşmede Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattındaki son durumu ele aldı.

Hattın 2. koluna gaz doldurulduğunu söyleyen Miller, Kuzey Akım-2'nin faaliyete hazır bulunduğunu vurguladı.

'AVRUPA İZİN VERİR VERMEZ SEVKİYATA BAŞLAYACAĞIZ'

Gazprom'u Kuzey Akım-2'deki çalışmaları tamamlaması nedeniyle tebrik eden Putin, Avrupa'nın izin verir vermez bu hat üzerinden gaz sevkiyatına başlayacaklarını kaydetti.

Putin, "Artık her şey, Avrupa'daki partnerlerimize, tüketicilere, Almanya'ya bağlı. Hattın çalışmaya başlamasına karar verdikleri anda, Avrupa büyük hacimlerde ek Rus gazı almaya başlayacak. Bunun yılda 55 milyar metreküp kapasiteli olduğunu hatırlatırım" dedi.

'AVRUPA VE UKRAYNA'DA GAZ FİYATLARI DÜŞECEK'

Putin, hattın devreye girmesiyle birlikte Avrupa ve Ukrayna'da gaz fiyatlarının düşeceğini de vurguladı.

Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü: Bu elbette, piyasadaki, spot piyasasındaki fiyatı hemen etkileyecek ve Rus gazını tüketen ülkeler bunu hemen hissedecek. Hatta bu, Ukrayna için de fiyatları düşürecek bir etki edecek. Zira, Ukrayna Avrupa pazarı fiyatlarından, oldukça yüksek bir fiyattan önemli miktarda Rus menşeli gaz alıyor. Ukrayna, siyasi gerekçelerle Rus gazını doğrudan almayı reddediyor ve gazı yüksek fiyatlardan, 1000 dolar ve daha üzerinde bir fiyattan almak zorunda kalıyor.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  • Kuzey Akım-2 boru hattı
  • doğal gaz

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