Putin, detayları paylaştı: En uygun yer Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

- "TÜRKİYE'DEKİ DOĞAL GAZ MERKEZİ ELEKTRONİK TİCARET PLATFORMU OLACAK"

Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu aktaran Putin, projenin büyük miktarda doğal gazın depolanmasını değil, elektronik bir ticaret platformunun oluşturulmasını içerdiğini vurguladı.

Putin, "Açıklığa kavuşturmak istiyorum ki, bu petrol ve petrol deposu değil, bu gaz. Bunu hem biz hem de Türk dostlarımız biliyor. Elektronik ticaret platformu oluşturmaktan bahsediyoruz. Orada büyük miktarlarda gaz depolamayacağız. Böyle bir elektronik ticaret platformunu organize etmek için uygun bir yer. Çünkü Türkiye, Avrupa için bir transit ülkesi haline geldi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bir transit ülke olarak rolünü artırma eğiliminde olduğunun altını çizen Putin, çünkü doğal gaz bağlantısının kesilmesi halinde diğer ülkelerin enerji güvenliğini sağlamak için düşünmeye başlayacağını anımsattı.