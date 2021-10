Putin krizle ilgili Avrupalı politikacıları suçladı: Bu kravat ya da iç çamaşırı değil

star.com.tr 7 Ekim 2021 Perşembe 10:28 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:28

Avrupa'da doğal gaz fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi ve vadeli işlemlerde Çarşamba günü 1.000 metreküp başına 2.000 dolara yaklaştı. Enerji kıtlığı, soğuk havadan Asya ile arz rekabetine kadar değişen faktörlerin yanı sıra "yeşil" alternatif enerji kaynaklarına geçişte erken bir girişime bağlanıyor.



Avrupa'daki enerji krizi ile ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa gaz piyasasındaki mevcut arz sıkışıklığı konusunda, tedarikçilerle kısa vadeli sözleşmelerden sorumlu Avrupa Birliği politikacıların suçladı.

Uzun vadeli tedarik anlaşmalarının kısıtlanmasının ve gaz borsalarına bağımlılığın 'bariz bir hata' olduğunu savunan Putin, Genel olarak konuşursak, borsada gaz ticareti çok etkili değil... Çünkü birçok riski beraberinde getiriyor, çünkü gaz saat, iç çamaşırı veya kravat, araba değil, petrol bile değil. Gaz bu şekilde alınıp satılmaz, bu örneklerde olduğu şekilde depolanamaz."

Putin'e göre aynı şey, tedariklerin oluşturulması, sıkıştırılması, tankerlere yüklenmesi ve teslim edilmesi gerektiği göz önüne alındığında, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için de geçerlidir.

Putin, 2020-2021'in olağandışı soğuk kışının, Avrupa gaz rezervlerinin bitmesinden sorumlu maddi faktörlerden biri olduğunu belirterek, enerji sektöründeki bazı "acil hareketlerin" ciddi arz dengesizlikleri tehlikesiyle dolu olduğunu ifade etti.

'DENGESİZLİKLERE YOL AÇABİLİR'

Putin, enerji kaynağının doğal faktörlere bağımlılığına işaret edere şu ifadeleri kullandı:

"Küresel enerji piyasasının telaşa ve dalgalanmaya tahammülü olmadığı iyi biliniyor. Bu alandaki yatırım planları doğası gereği uzun vadelidir. Bu nedenle, sert, aceleci eylemler ve piyasadaki bugünün durumuna bakılırsa, şimdiden bu yıl aynı anda birçok olumsuz faktörün geliştiği Avrupa enerji pazarında şu anda görülen türden ciddi dengesizliklere yol açabilir. Avrupa'nın enerji dengesinin son on yılda önemli ölçüde değiştiğini belirtmek gerekir. Bölgelerdeki birçok ülke, hava durumuna bağlı olan rüzgar enerjisi lehine kömür ve nükleer enerjiyi reddetti."

Putin, "Rusya, hem Asya'da hem de Avrupa'da dünyanın her yerindeki tüketicilere her zaman güvenilir bir gaz tedarikçisi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Rusya her zaman tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getiriyor ve 'hepsini' kelimesini vurgulamak istiyorum." dedi.

Rusya cumhurbaşkanı, artan küresel enerji talebinin gezegenin geçen yılki koronavirüs ile ilgili ekonomik krizden kademeli olarak toparlanmasının bir işareti olduğunu öne sürdü ve Rus enerji devi Gazprom'un bu yıl Avrupa'ya gaz teslimatlarında yeni bir rekor kırabileceğini söyledi.

Putin'e göre şirket, 2021'in ilk dokuz ayında bölgeye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 daha fazla sevkiyat gerçekleştirdi.

star.com.tr