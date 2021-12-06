İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8005
  • EURO
    15,5955
  • ALTIN
    789.625
  • BIST100
    1927.39
Ekonomi

Putin onayladı: Rusya'da asgari ücret belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında asgari ücreti 13.890 rubleye çıkaran yasayı imzaladı. 2021 yılında ise asgari ücret 12.792 rubleydi.

Star.com.tr6 Aralık 2021 Pazartesi 22:05 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 22:12
ABONE OL

Rusya'da asgari ücret belli oldu. Söz konusu yasayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladı. Böylece Rusya'da 2022 yılındaki asgari ücret 13.890 rubleye çıkmış oldu. 2021 yılında ise asgari ücret 12.792 rubleydi.

Kasımda yapılan bir toplantıda Putin, 2022 bütçe taslağına dahil edilen yüzde 2,5'lik yaşama ücretinin endekslenmesinin, ülkedeki enflasyonun hızlanması nedeniyle yetersiz olduğunu söylemişti.

Konu hakkında açıklama yapan Putin, emekli maaşlarına ek ödemeler ve çocuklu ailelere yapılan ödemeler gibi birçok sosyal yardımın geçim ücretinin büyüklüğüne bağlı olduğuna dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.