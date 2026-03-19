Putin uyarmıştı, Gazprom duyurdu: TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırılar sürüyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına sevkiyat yapılan tesislere saldırılarını artırarak sürdürdüğünü bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, 4 Mart'ta, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti.

AA19 Mart 2026 Perşembe 13:00
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki doğal gaz altyapısına insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği belirtildi.

Son iki günde saldırılarda artış yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, ülkenin güneyindeki Russkaya, Beregovaya ve Kazaçya isimli kompresör istasyonlarına yönelik saldırıların püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tesislerin TürkAkım ve Mavi Akım hatlarına gaz akışı sağladığı ifade edildi.

Gazprom'dan 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada da söz konusu tesislere yapılan yoğun saldırıların püskürtüldüğü bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti.

