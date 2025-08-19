İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8906
  • EURO
    47,7692
  • ALTIN
    4372.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Putin ve Selman'dan kritik görüşme! Enerji piyasasındaki son durum masada
Ekonomi

Putin ve Selman'dan kritik görüşme! Enerji piyasasındaki son durum masada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. İki lider, ABD Başkanı Donald Trump'la Ukrayna konulu görüşmeyi ve enerji piyasasındaki son durumu ele aldı.

AA19 Ağustos 2025 Salı 17:30 - Güncelleme:
Putin ve Selman'dan kritik görüşme! Enerji piyasasındaki son durum masada
ABONE OL

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, telefonda Bin Selman ile görüştü.

Putin, görüşmede Trump'la Alaska'da gerçekleştirdiği temas hakkında bilgi verdi.

Siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konulara değinilen görüşmede, enerji piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ çerçevesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

MUTABAKATA VARILDI

Görüşmede, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da trafik terörü... Otoyolda tehlikeli gerginlik!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.