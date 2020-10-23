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Ekonomi

Putin'den 'petrol üretim kısıntısı' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun uygulamakta olduğu petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğini açıkladı.

DHA23 Ekim 2020 Cuma 08:55 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 08:55
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Valdai Tartışmalar Klübü'nün yıllık toplantısında konuşan Putin, Bu aşamada, hiçbir şeyi değiştirmemize gerek olmadığına inanıyoruz; ancak, mevcut üretim kısıtlamalarını sürdürebileceğimizi ve daha önce yapmayı düşündüğümüz kadar kısa sürede kaldırmayacağımızı da göz ardı etmiyoruz" dedi ve ekledi:

"Ve hatta, gerekirse de, üretim kısıntısının artırımasını da kabul edebiliriz."

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, ABD ve Suudi Arabistan ile birlikte, petrol piyasalarına ilişkin kalıcı görüşmeleri sürdürdüklerini de ekledi.

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