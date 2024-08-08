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Ekonomi

Putin'den yeşil ışık! Kripto para madenciliği artık yasal hale geldi

Rusya'da kripto para madenciliği Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla artık yasal hale geldi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
Putin'den yeşil ışık! Kripto para madenciliği artık yasal hale geldi
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Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkede kripto para madenciliği kasım ayından itibaren yasal hale geldi.

Kararnameye göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.

UKRAYNA SAVAŞININ ARDINDAN GİDEREK YAYGINLAŞTI

Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle ülkede giderek yaygınlaşmıştı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti.

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