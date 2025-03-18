Putin'e ''Osmanlı'' kartını sundular: Ya Türkiye Kırım'ı geri isterse?

Türkiye'nin güçlü savunma sanayi sektörü ve NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip oluşu, son günlerde Trump ile anlaşmazlıklar yaşayan Avrupa'yı Ankara'ya yakınlaştırırken Ukrayna'da savaşı bitirmek için çok taraflı müzakereler yürütülüyor.

Rusya'nın 11 yıl önce Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası ise müzakerelerde en kritik maddelerden biri olurken Batı basını, Rusya'nın Kırım üzerindeki iddialarının tarihsel olarak kırılgan olduğunu yazdı.

"YA TÜRKİYE KIRIM'I GERİ İSTERSE?"

Putin'in Ukrayna'daki savaş konusunda taviz vermeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu Ukrayna topraklarının, Kırım da dahil, Rusya'nın yasal bir parçası olarak tanınmasını istediği aktarıldı.

ABD dış politikasının amatör politikacıları tarafından yönetildiği belirtilen haberde BM'nin kesinlikle yenilikçi bir fikre ihtiyacı olduğu kaydedildi.

Putin'in toprak edinme arzusuna uygun bir engelleme hamlesini başlatabilecek en iyi konumdaki ülkenin Türkiye olduğu ifade edilen haberde, "Türkiye, bir milyonluk gücüyle NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. Askerleri deneyimli ve iyi silahlanmış. Ordusu, Rusya ordusundan çok daha fazla operasyonel disipline ve istihbarata sahip" denildi.

Türkiye ve Rusya arasında çok eskilere dayanan bir ilişkinin olduğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğunun 17. yüzyıldan itibaren birkaç büyük savaşa girdiği hatırlatıldı.

Kırım Hanlığı'nın Rus İmparatoriçesi II. Catherine'in 1783'te ilhak etmesinden önce 300 yıl boyunca Osmanlı himayesi altında olduğu bilgisine yer verilen haberde, "Putin'in toprak genişleme arzusunu meşrulaştırmak için varsayılan "tarihi" gerçekleri kullanmayı sevdiği düşünüldüğünde, bu önemli bir gerçektir. Peki ya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin'e karşı hamle yapıp Kırım'ı geri isterse ve Kiev hükümeti buna razı olursa?" ifadeleri kullanıldı.

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tarihsel olarak savunmasız olduğunu yazan Batı basını, "Ukrayna, Kırım'ı tamamen Ankara'ya devrederek değil, yarımadanın Türk-Ukrayna ortak yönetimi altında özerk olmasını önererek Türk talebini yerine getirebilir. Öyle ki Türkiye sahip olunabilecek harika bir müttefik. Sadece şunu düşünün, birçok Batı Avrupa ülkesinin aksine Türkiye iyi gelişmiş silah üretimine sahip. Karadeniz'deki en güçlü donanmaya sahip. Türkiye'nin desteği Ukrayna için kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.