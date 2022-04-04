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Ekonomi

Putin'in resti karşılık buldu! Ruble ile ödemeyi kabul ettiler

Slovakya, Rusya'nın doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararını kabul etti.

4 Nisan 2022 Pazartesi 09:58 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 09:58
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Avrupa ülkelerinden beklenen ilk açıklama geldi. Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Slovakya'nın gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa, Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceğini söyledi.

Ulusal televizyonda yaptığı açıklamada Sulik, "Ruble olarak ödeme şartı varsa, o zaman ruble olarak öderiz" dedi.

Rus ithalatının Slovakya'daki tüm gaz arzının yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğunu ve bu nedenle ülke yetkililerinin bu konuda pragmatik kalacağını vurguladı.

Avrupa'nın geri kalanını ortak bir çözüm aramaya çağıran Sulik, "Gazdan kopamayız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta yeni bir ruble gaz ödeme mekanizmasını tanıtan kararnameyi imzalamıştı.

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