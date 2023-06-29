Radara girdik! ''11 milyar doları Türkiye'ye çekeceğiz'' diyerek duyurdular

Türkiye'nin yabancı yatırımcıyı çekmeye yönelik yürüttüğü stratejiler meyvelerini vermeye başladı. Son yıllarda yatırımcıların gözdesi olan dijital oyun sektörü, ülkemizde adeta şaha kalktı. Türkiye'nin ilk unicorn'unu da bu sektörden çekmiş olması yabancı yatırımcının iştahını kabarttı. Hızla büyüyen sektör yatırımcı ve girişimcilerin radarına girerken yabancı fonlar da bu alana yönelik yatırım için kolları sıvadı.

Sektörün önde gelen şirketleri, Avrupa ve Ortadoğu fonlarının önümüzdeki 5 yılda oyunlara 38 milyar dolar yatırım ayırdığını, bunun 11 milyar dolarlık kısmının Türkiye'ye çekileceğini belirtiyor.

5 MİLYAR $'I ORTADOĞU'DAN

Türkiye'den yeni oyun geliştiricilerinin çıkması için bir girişimcilik merkezi kuran StartGate, dijital oyun sektörüne ilk etapta 200 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Bu merkezde yatırımcı ve girişimcileri buluşturacaklarını aktaran StartGate CEO'su Mustafa Cihat Durmuş, sektörün hızlı bir büyüme trendi içinde olduğuna dikkat çekti.

Dijital oyun sektörünün son yıllarda yükselen yıldız haline geldiğini anlatan Durmuş, PeakGames'in büyük değerlemeyle satılmasının ardından yabancı yatırımcının ilgi odağının Türkiye olduğunu kaydetti.

Sabah'ın haberine göre, Durmuş, "Avrupa, Amerika, İngiltere ve Ortadoğu'dan fonlar bu alana yoğunlaştı. Özellikle Ortadoğu bu anlamda pazara büyük giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu dev fon şirketleri önümüzdeki 5 yılda oyun sektörüne 38 milyar dolar yatırım bütçesi ayırdı. Şu anda bu fon şirketleriyle görüşme halindeyiz. 38 milyar dolarlık bütçenin 11 milyarını ülkemize çekmeyi hedefliyoruz. Bu rakamın yaklaşık 5 milyar dolarını Ortadoğu'dan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA İLK 3'TE İKİ ŞEHİR

İstanbul'un Avrupa'da en çok oyun yatırımı yapılan ikinci şehir olduğunu belirten Durmuş, "İlk sırada Londra var. Bunu İstanbul takip ediyor. Üçüncü sırada ise Ankara bulunuyor. Yani ülkemizden iki şehir Avrupa'da en çok yatırım alan ilk üçte yer alıyor. Bizim hedefimiz İstanbul'u ilk sıraya taşımak" dedi.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ OYUN OYNUYOR

Türkiye'de her iki kişiden birinin oyun oynadığını söyleyen Durmuş, 40 milyon kişinin oyuncu olduğunu kaydetti. Yaş aralığında erkeklerde 35-48, kadınlarda 30-52'nin yoğunlukta olduğuna işaret eden Durmuş, "Mobil oyunlarda yaş büyüdükçe kadınlarda oynama oranı artıyor. Dünyada ise 3.2 milyar insan oyun oynuyor" dedi.

TÜM PAYDAŞLAR TEK ÇATI ALTINDA

Kurdukları girişimcilik merkezi StartGate hakkında da bilgi veren Durmuş, "Dijital oyun ve oyun teknolojileri üretenler burada yer alabilecek. Buraya bireysel başvuruları değil, takımları alıyoruz. Bir jürimiz var. Merkeze kabul edilen takımlara eğitimler veriyoruz. Tam zamanlı bütünsel koçluk sistemiyle oyun girişimcileriyle ilgilenen iş koçları var" dedi. StartGate'in bütünsel bir yaklaşımı benimsediğini anlatan Durmuş, sektörün tüm paydaşlarını tek bir çatı altında buluşturacaklarını ifade etti. StartGate'in girişim kalitesini de baz alan bir sisteme sahip olduğunu anlatan Durmuş, "Bu sayede sektörde hayatta kalabilecek donanımlı girişimciler ve doğru konumlanmış uluslararası projeler çıkarmayı amaçlıyoruz. Böylece yatırımcılar StartGate güvencesiyle başarı oranı yüksek projelerle etkileşim halinde olacak. Oyun endüstrisine ilgi duyan yerli ve yabancı yatırımcılar da endüstriye daha güvenli şartlarda yatırım yapabilecek" şeklinde konuştu.

OYUN ÜRETMEYE 13 YAŞINDA BAŞLIYORLAR

Merkezde hali hazırda 6 takım olduğunu, duyuruya çıkmadan 1.5 ayda 187 başvuru geldiğini anlatan Durmuş, kendilerinin de başarılı girişimlere yatırım yaptıklarını söyledi. 5 yılda 500 stüdyoya destek vermeyi hedeflediklerini anlatan Durmuş, "Burası 300 oyun geliştiricisine hizmet veriyor. Yılda 100 stüdyo, 600 tane oyun endüstrisinde çalışan yer alıyor. Beş yılda 3 unicorn çıkarma hedefimiz var" dedi. Gençlerin elinden tutulması gerektiğini belirten Durmuş, "Merkezimizdeki gençlerin yaşları 13 ile 35 yaş arasında. Oyun üretmeye 13 yaşında başlıyorlar" ifadelerini kullandı.