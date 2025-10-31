İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0258
  • EURO
    48,6818
  • ALTIN
    5410.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Rafineride milyarlık vurgun! 2 yönetici firarda

Antalya ve Hatay'daki rafinerilerden 18 bin 500 ton akaryakıt 'kayboldu'. STAR Rafineri ve depo hizmeti veren TP Petrol Dağıtım'ın EPDK'ye bildirdiği rakamlar uyumsuz çıktı, suç duyurusu üzerine soruşturma başladı. İki depoda 18 bin 476 ton akaryakıtın olmadığı belirlendi. TP Petrol Genel Müdürü ve 8 kişi yakalandı, yönetim kurulu başkanının yurtdışında olduğu anlaşıldı.

Akşam Gazetesi31 Ekim 2025 Cuma 08:57 - Güncelleme:
Rafineride milyarlık vurgun! 2 yönetici firarda
ABONE OL

Star Rafineri'ye ait faturalı ürünlerin firmadan habersiz satıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

STAR Rafineri'nin 22-24 Ekim'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bildirdiği Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki rakamlar ile rafineriye depo hizmeti veren TP Petrol Dağıtım AŞ'nin rakamları arasında uyumsuzluk tespit edildi. İncelemede firmanın Antalya'daki deposunda piyasa değeri güncel fiyatlarla 232 milyon 256 bin TL olan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol'daki deposunda ise piyasa değeri 820 milyon 561 bin TL olan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi.

2 YÖNETİCİ FİRARDA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Operasyonda TP Petrol Dağıtım AŞ'nin genel müdürü M.B., eski genel müdürü Ç.D., ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C.'nin aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Ç.D. savcılıkça serbest bırakılırken, M.B., H.G. ve O.E.C. tutuklandı. Gözaltı kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z. ve aynı şirkette üst düzey yönetici olan A.Ç.Y.'nin yurtdışında oldukları belirlendi.

  • Star Rafineri
  • akaryakıt
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.