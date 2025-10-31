Star Rafineri'ye ait faturalı ürünlerin firmadan habersiz satıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

STAR Rafineri'nin 22-24 Ekim'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bildirdiği Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki rakamlar ile rafineriye depo hizmeti veren TP Petrol Dağıtım AŞ'nin rakamları arasında uyumsuzluk tespit edildi. İncelemede firmanın Antalya'daki deposunda piyasa değeri güncel fiyatlarla 232 milyon 256 bin TL olan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol'daki deposunda ise piyasa değeri 820 milyon 561 bin TL olan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi.

2 YÖNETİCİ FİRARDA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Operasyonda TP Petrol Dağıtım AŞ'nin genel müdürü M.B., eski genel müdürü Ç.D., ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C.'nin aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Ç.D. savcılıkça serbest bırakılırken, M.B., H.G. ve O.E.C. tutuklandı. Gözaltı kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z. ve aynı şirkette üst düzey yönetici olan A.Ç.Y.'nin yurtdışında oldukları belirlendi.