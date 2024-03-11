Rakiplerimizi geride bıraktık! Sterian: Türkler çok önemli işler yapıyor

Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğalgaz Boru Hattı ihalesini Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alan Kalyon Holding 2021 yılında kazandı. SNTGN Transgaz ile imzaların atılmasının ardından projenin inşası için çalışmalar geçtiğimiz Haziran ayında başladı.Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz-III) Projesi'ni yerinde inceleyen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Romanya'da bu tarz kritik altyapı projelerine dahil olmaya devam edeceğiz. Romanya bizim için artık işlerimizi, operasyonlarımızı büyüteceğimiz bir lokasyon haline gelmiştir. Halihazırda Romanya'da şu anda bin 200 kişi istihdam ediyoruz projemiz boyunca ve bu sayı hergün katlanarak artacaktır." diye konuştu.

"TÜRKLER ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPIYOR"

Romanya'dan gelerek incelemelerde bulunan ve herşeyin kusursuz ilerlediğini vurgulayan SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian, "Bugün Murathan Bey ile Kalyon Holding'in çalışmalarını yerinde görmeye geldik ve işin son derece kaliteli ve kusursuz bir şekilde yapıldığını gördük. Murathan Bey'i bunun için tebrik ediyorum. Gaz taşıma boru hatları geliştirilmesinde Türkler çok önemli işler yapıyor. Kalyon Holding, ekipman olarak, profesyonellik olarak ve ekip olarak dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Türkiye enerji konusunda da bölgenin bir hubı haline geldi. Burada gördüğüm tabloya bakılırsa da herşey kusursuz şekilde yapılıyor. Murathan Bey ve benim ekip arkadaşlarım sahada çok iyi anlaşıyor, ben de Murathan Bey ile çok iyi anlaşıyorum. Şu ana kadar hiçbir problem yok, olmadı da ve umarım ki projenin sonuna kadar da hiçbir problem olmaz. Proje bittiğinde ben de Murathan Bey de size söz veriyoruz ki projenin bitiş tarihi olan 30 Haziran'da sizleri hem dijital hem basılı olarak davet edeceğiz. Umarım herşey umduğumuz gibi gider, ben herşeyin güzel gideceğine inanıyorum" dedi.

"ROMANYA'DA KRİTİK ALT YAPI PROJELERİNE DAHİL OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Proje hakkında konuşan Murathan Kalyoncu, "Başkanın da söylediği gibi Romanya'nın en kritik altyapı projesini üstlenmiş bulunmaktayız. Neptün sahasında buldukları doğalgazı, Romanya boyunca, bütün Romanya halkının faydalanacağı bir şekilde desteklenecek boru hattının inşasını Kalyon olarak biz üstleniyoruz. Türk müteahhitlerinin, Kalyon gibi iş yapmış Türk müteahhitlerinin artık dünya çapında kritik altyapı projelerinde bulunmuş olması da bizim hem firmamız adına hem de ülkemiz adına gururdur. Burada Başkan Sterian ile yaklaşık 1 senedir yakın bir şekilde çalışmaktayız. Orada sahadaki projelerimiz devam etmekte. Şu anda boruların kaynaklamasını yapıyoruz. Zaten Türkiye'de işlerimize olduğu yerden devam edeceğiz, büyümeye devam edeceğiz. Türkiye bizim için vazgeçilmez bir memleket ama biz öyle bir noktaya geldik ki artık kalıplarımıza sığamadığımız, kendimizi yurtdışında, Türklüğümüzü gösterdiğimiz çerçevede çalışmak istedik. Bunun ilk adımlarından bir tanesini de Romanya'da yaptık. Romanya'ya ilk gittiğimizde birazcık tanımadığımız bir kültür zorlanırız diye düşündük ama Başkan Sterian'ın da yardımlarıyla ve anlayışlı bir idare sahibi olduğumuz için oradaki işler beklediğimizden hızlı gelişti. Romanya'da bu tarz kritik altyapı projelerine dahil olmaya devam edeceğiz. Romanya bizim için artık işlerimizi, operasyonlarımızı büyüteceğimiz bir lokasyon haline gelmiştir. Halihazırda Romanya'da şu anda bin 200 kişi istihdam ediyoruz projemiz boyunca ve bu sayı hergün katlanarak artacaktır. Kalyonumuzun Romanya şubesi var, orada da şirketleştik. Artık operasyonlarımıza aynı Türkiye'de olduğu kaliteyle Romanya'da devam edeceğiz. Bin 200 kişi aynı şekilde burada var ama biz Kalyon olarak kabaca baktığımızda 35 binden fazla insanla birlikte çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK YETERLİLİĞİMİZİ TÜRK MÜTEAHHİT GRUBU OLARAK GÖSTERMİŞ OLDUK"

SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi (Faz-III) Projesini yerinde inceleyen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Roman heyeti biz orada çok kritik bir altyapı projesinde bulunduğumuz için burada yaptığımız destekleyici işleri görmek niyetiyle bir teknik gezide bulundular. Burada bizim teknik yeterliliğimizi de biz Türk bir müteahhit grubu olarak onlara özgüvenle göstermiş olduk. Çünkü tabii ki Türkiyemizde yapmış olduğumuz işler ölçek olarak ve kapasite olarak çok çok daha yüksek ama Romenler işi yerinde görmek istediler; çünkü konuşmak, fotoğrafına bakmak başka, platforma çıkıp yerinde görmek bambaşka bir his, bu hissi yaşamış oldular" dedi.

PROJENİN DETAYLARI

* Toplam 308 kilometre uzunluğunda 48 ve 40 inçlik boru çapına sahip olan Tuzla-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı inşa ediliyor

* Hat, BRUA koridoru ile birleşecek. (BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridor.)

* Proje kapsamında, kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor.

* Boru hattının, inşaat faaliyetlerinin 24 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

* Projede yaklaşık bin 200 kişilik bir iş gücünün de istihdam ediliyor.

* Projenin yapım bedeli yaklaşık 450 milyon Euro.

* Bu doğalgaz boru hattı Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi.

* Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'i karşılanacak.

* Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, AB'nin Kasım 2015 tarihli Avrupa Komisyonu Ortak Fayda Listesi Projeleri kapsamında hayata geçirilirken; projenin gerek Romanya gerekse de AB açısından stratejik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bu paralelde enerji pazarı entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve enerji arzı güvenliğine kayda değer katkı yapan ve enerji koridoru oluşturmak için gerekli olan projeler, AB Komisyonu tarafından "Ortak Fayda Listesi Projeleri" olarak değerlendiriliyor.