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Ekonomi

Ramazan Bayramı tatilinde 3,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesi bekleniyor

üm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın, okulların ara tatiline denk gelmesi dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketliliğin 27 Mart itibarıyla başlayacağını belirterek, 'Ramazan Bayramı tatili süresince günde yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacak. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz.' dedi.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 11:10 - Güncelleme:
Ramazan Bayramı tatilinde 3,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesi bekleniyor
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TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla 9 günlük süreyi kapsadığına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu haftanın ortasından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükenmek üzere. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 27 Mart'ta başlayacak otobüslerdeki hareketlilik, dönüşte 6-7 Nisan'da olacak. Otobüs firmalarından talep gelmesi durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için başvuruda bulunacağız."

Ülke genelinde şu an günde ortalama 8 bin otobüs seferi düzenlendiğine dikkati çeken Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince günde yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacak. 9 günlük tatil süresince yaklaşık 3,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- SÜRÜCÜ VE YOLCULARA TAVSİYELER

Tatil süresince yollarda yoğunluk olacağını vurgulayan Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, zaman zaman otobüs kazaları yaşandığını hatırlatarak, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bunların da azalacağını dile getirdi.

Seyahat edecek vatandaşların da emniyet kemeri takma konusunda özen göstermeleri gerektiğini belirten Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğuna dikkati çekti.

Yıldırım, otobüs biletlerinde herhangi bir zammın söz konusu olmadığını ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği listede taban fiyatın uygulanacağını sözlerine ekledi.

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