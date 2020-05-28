28 Mayıs 2020 Perşembe 08:47 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 08:56

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bayramda vatandaşlar telefonlara yüklenince iletişimde kesintiler yaşanmıştı. Gelen şikâyetler üzerine açıklama yapan GSM operatörleri kesintilerin kendilerinden kaynaklanmadığını savunurken Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, BTK bir yandan teknik incelemelerini sürdürürken diğer yandan da üç büyük GSM operatörü Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’dan sözlü savunma istendi. Sözlü savunmaların ardından üç operatörden, bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinden itibaren yaşanan problemle ilgili teknik raporlarını hazırlayıp kuruma göndermeleri istendi.

Bu arada, BTK tarafından yürütülen teknik incelemede sonucunda, sıkıntının bir operatörün altyapısından kaynaklandığı ve bu durumun diğer operatörleri etkilediği yönünde bir değerlendirme de yapıldı.

HIZLI ŞEKİLDE SONUÇLANACAK

Teknik soruşturma ve incelemeler sürerken, BTK yetkilileri şu an için İstanbul’da 26 Eylül 2019’da yaşanan deprem sonrasında verilen ceza gibi bir cezadan söz etmenin erken olacağını ifade ediyor. Ancak yetkililer teknik raporların en kısa sürede hazırlanacağını ve soruşturmanın da aynı hızda sonuçlanması için çaba harcadıklarına dikkat çekti.

19 MİLYON LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Benzer bir durum 2019 senesinde de yaşanmıştı. BTK, 26 Eylül 2019’daki 5,8’lik İstanbul depreminde yaşanan iletişim kesintisi nedeni ile cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a ne kadar süre kesinti problemi yaşadığına bağlı olarak toplam 19 milyon 614 bin 295 lira idari para cezası vermişti.