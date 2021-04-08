Ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi fiyatları 2021

08 Nisan 2021 Perşembe 14:12 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 14:12

Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi fiyatları 2021 belli oldu. Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul başta olmak üzere birçok il için pide fiyatları açıklandı. Geçen yıl 350 gramlık sade pide 3 lira, yumurtalı susamlı pide de 3,5 liradan satılıyordu. Peki bu sene Ramazan pidesi ne kadar oldu? İşte İllere göre sade ve susamlı Ramazan pidesi fiyatları 2021

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?

Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi fiyatları 2021 belli oldu.

365 gram sade pidenin fiyatı 4 TL, 365 gram yumurtalı ve susamlı pidenin fiyatı da 5 TL olarak belirlendi.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2021

Geçtiğimiz yıl 350 gramlık sade pide 3 lira, yumurtalı susamlı pide de 3,5 liradan satışa sunulmuştu.

2021 yılında pide fiyatlarına ortalama yüzde 28 fiyat artışı yapılarak 365 gram sade pidenin fiyatı 4 lira, 365 gram yumurtalı pidenin fiyatı ise 5 lira olacak.

365 gram sade pidenin fiyatı 4 TL.

365 gram yumurtalı ve susamlı pidenin fiyatı ise 5 TL.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin bilgi verdi.

İL İL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, illere göre Ramazan pidesi fiyatlarını da duyurdu.

Bu yıl ramazan pidesinin il bazında, illerin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında gerçekleşeceğinin altını çizen Balcı, "Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Kocaeli ve Sakarya'da 370 gram pide 4 lirayken, Trabzon'da ise 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Balcı, fırıncıların önceliklerinin salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pideleri en hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırmak olacağına işaret ederek, işletmelerde maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gereken hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.