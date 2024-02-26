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Ekonomi

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte, pide fiyatlarında artış yaşandı. Geçen yıl 250 gramı 10 TL olan Ramazan pidesi, bu yıl 15 TL olarak tüketiciyle buluşacak.

26 Şubat 2024 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Konuya ilişkin açıklama yapan Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2024 yılı Ramazan ayı pide fiyatlarını 15 liradan satışa sunacaklarını açıkladı.

Balcı, "Geçen sene un fiyatı 380 liradan 800 liraya çıktı. Yüzde 110 zam var. Pidedeki işçilik 360 liradan 810 liraya çıktı. İşçilik giderleri ise720 liradan 1360 liraya yükseldi. Geçen sene Türkiye'de uygulanan pide fiyatı 33 buçuk liradan satışa sunuldu. Bu sene görüşmelerimizde neticesinde azami fiyat 60 lira olacak. Yüzde seksen artış yapıldı. Giderlerimiz yüzde 110 arttı ancak biz yüzde 80 zam yaptık Ankara İzmir İstanbul'da pide fiyatları 15 liradan yapılacak.

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