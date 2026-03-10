Ramazan'da fiyat denetimi! 81 ilde market ve fırınlar mercek altında

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik 81 ilde kafe, restoran, fırın, marketlerde fiyat denetimlerine devam ediyor. Bakanlık yetkililerince temel gıda ürünleri başta olmak üzere, vatandaşların günlük yaşamında doğrudan etkili olan ve bayram öncesinde talep gösterilen ürünlerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Tüketici haklarının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu ile ürün etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğuna bakıldı.

Bu çerçevede kasap, şarküteri, bakliyat, unlu mamuller gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra bayram şekerleri ve tatlı ürünlerinin fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu ile ürün etiket bilgilerini denetledi. Denetimlerin, hem tüketici haklarını korumak hem de piyasa düzenini sağlamak amacıyla titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

"RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA TATLILAR, ŞEKERLEMELER, ÇİKOLATALAR NOKTASINDA DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Denetimlere ilişkin konuşan Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, haksız fiyatların önüne geçmek adına çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Ramazan dolayısıyla haksız fiyatlara mahal vermemek ve tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak adına Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak Ankara genelinde yaygın ve yoğun bir şekilde denetimlerimize devam ediyoruz. Denetimlerimizde temel gıda temel tüketim ürünleri denetleniyor. Buna ek olarak Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar ve atıştırmalıklar noktasında da denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.