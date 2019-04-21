‘Ramazan’da zam beklentimiz yok’
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Ramazan ayında zam beklemediklerini söyledi.
Altunbilek, yaptığı açıklamada, son dönemde marketçiler ile tüketicilerin fiyat artışlarında sık sık karşı karşıya geldiğini kaydederek, bu konuda kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi. Türkiye’de serbest piyasa şartlarında çok ciddi bir rekabet olduğunu dile getiren Altunbilek, böyle bir rekabet ortamında ve ekonomik süreçte haksız ve fahiş zam yapan üretici ya da satıcının cezasının herkesten önce tüketicilerin ve piyasanın vereceğini vurguladı. Altunbilek, “Biz marketçiler yani perakendecilerin üretim tesisi yok. Bizler alıp satarız. Fabrikadan, bayiden alarak tüketiciye ulaştırırız. Aldığımız ürünün üzerine belirli bir kar koyarak satış yaparız. Her birimiz yan yana rekabet ederiz. ‘Birlikte şu şu fiyatlara satalım’ dersek tüketici anında bizi cezalandırır” diye konuştu.
68 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
Piyasa konjonktüründe herkesin bir maliyeti olduğunu, girdilerin arttığını, üreticinin ürüne zam yaptığını ifade eden Altunbilek, kendilerinin de bu farkları satış fiyatlarına yansıtmak zorunda olduğunu bildirdi. Altunbilek her zaman ürünleri uygun fiyata tüketiciye ulaştırmak istediklerini belirterek, “Üreticimiz de biz de durup dururken zam yapmayız. Özellikle yaklaşan Ramazan ayında tüketicilerin ürünlerini uygun fiyatlı almasını isteriz. Şu anda Ramazan ayında ve öncesinde gıda ürünlerinde herhangi bir zam beklentimiz yok, zam beklemiyoruz.” diye konuştu.
Altunbilek, TPF’ye bağlı 14 perakendeci derneğin 335 üyesi, 3 bin 882 perakende satış noktası bulunduğunu belirterek, 68 bin 744 personel istihdam ettiklerini söyledi. Yerel zincirlerin Türkiye toplam market satış payının yüzde 33.7, toplam gıda satış payının yüzde 9,5 olduğunu dile getiren Altunbilek, 2018 cirolarının 38 milyar lira olduğunu söyledi. Altunbilek, “Hedefimiz ciroda yüzde 15, istihdamda yüzde 5 büyüme oranını yakalamak. Yani ortalama 3 bin 500 ek istihdam sağlayacağız” diye konuştu.
İndirim mağazalarının açılışına sınır gelecek
Altunbilek, indirim marketlerinin sayısının son yıllarda hızla arttığını belirterek, “Neticede serbest piyasa. Bizim, ‘Bunlar kesinlikle açılmasın.’ deme gibi bir lüksümüz yok. Ancak daha önce çıkan perakende yasasında bu indirim mağazalarının belirli bir kural ve kaideye bağlı açılması yönünde talebimiz vardı.” dedi. Altunbilek, “Ticaret Bakanlığımız perakende yasasında düzenlemeye gidiyor. Bu yasa indirim mağazalarının veya diğerlerinin market açmasına bir kural getirecek. Belki nüfusa, belki yakınlıklarına göre kural gelecek. Belki de, ‘En az 500 metre veya en az bir kilometrede bir market açılsın’ diyecek. Biz indirim mağazası açılmasın diyemeyiz. Serbest piyasada herkes ticaretini yapar. Müşteriye doğru hizmeti veren kazanır” dedi.
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