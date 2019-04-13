‘Reform ve atılım sürecine girdik’
Bakan Mustafa Varank, Türkiye’nin 4.5 yıl kesintisiz bir döneme girdiğini belirterek, bu süreçte ekonominin reformlarla büyüyeceğini belirtti. Varank ayrıca yeni teşviklerin açıklanacağını söyledi.
Türkiye seçim sonrası ekonomide yeni bir yola girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ekonomik reformlarla büyümede çıtayı yükseğe koyan Türkiye, 2023 hedeflerine de emin adımlarla yürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin yerel seçim sürecini geride bıraktığını belirterek “Şimdi Türkiye’nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Biz bu dönemi reform ve atılım dönemi olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde hedeflerimize odaklanacağız. Tek bir gündemimiz var, ekonomimizi güçlendirmek, Türkiye’yi büyütmek. Bu yolda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Milletimizin refahını yükseltecek, her alanda bağımsızlığımızı pekiştirecek politikalar üretmeye devam edeceğiz. Şunu açık ve net ifade etmek istiyorum, Türkiye olarak yönümüz katma değerli üretimdir, istihdamdır. Bu hedefimizden bir milim bile sapmadan inşallah Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız” diye konuştu. Varank, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde İnci GS Yuasa’nın yeni nesil fabrikasının açılışına katıldı.
TEŞVİKLER ARTACAK
Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına da büyük önem verdiklerini dile getiren Varank, “Kalkınma önceliklerimiz çerçevesinde özel sektör dinamikleri ve taleplerini dikkate alarak yatırımların hızlandırılmasına yönelik tedbirleri almaya devam edeceğiz. Mevcut teşvik sisteminin etkinliğini artıracağız. Teşviklerimizde yerli katma değere ve teknoloji yoğunluğu yüksek işlere öncelik vereceğiz. İlk kez yatırım yapacak firmaları ve öz sermaye yatırımlarını özendirmek istiyoruz” diye konuştu.
Yatırım yapan herkes bizim için eşit sayılır
Bakan Varank, kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmayı ve üretimi çeşitlendirerek ileri taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Elbette ki bu çok paydaşlı bir süreç, hem kamudaki hem de özel sektördeki tüm muhataplarımızın değerlendirme ve önerilerine kulak veriyoruz. Mayısta kamuoyuyla tüm detayları paylaşacağız. Ortak akılla şekillendirdiğimiz bu politikanın üretim dinamiklerimize güçlü bir destek katacağını düşünüyorum. Tabii bunu derken şunu da ayrıca vurgulamam gerek, programımızın adı yerlileşme ama bu, yabancılara kapımız kapalı anlamına gelmiyor. Biz üretimdeki yerli katma değerin payını artırmanın peşindeyiz. Dolayısıyla ülkemizde üretim yapan yerli ya da yabancı her kim olursa olsun bizim için eşit öneme sahip olmaya ve imkanlardan eşit ölçüde faydalanmaya devam edecek. Çünkü Türkiye’de üreten herkes bizim için yerlidir.”
MANİSA’YA 3’ÜNCÜ FABRİKASINI AÇTI
Manisa’da faaliyet gösteren otomotiv tedarik sanayisi firması İnci GS Yuasa, 120 milyon liralık yatırım yaptığı fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, fabrikanın, sanayi 4.0 altyapısı ile desteklendiğini anımsattı. Ürettikleri akülerin yüzde 60’ını dünyanın 80 ülkesine ihraç ettiklerini dile getiren Elbirlik, şöyle konuştu: “Sektörünün teknoloji lideri şirketimiz dün olduğu gibi bugün de trendleri yakından takip ederek, ülkemizi dünya liginde temsil edecek. Yeni fabrikamızla yıllık 5 milyon olan akü üretim kapasitemizi 7 milyona çıkardık. Fabrikamız tam kapasite devreye alındığında bölge istihdamına katkımız yüzde 25 artacak. Bu tesiste ileri teknoloji ‘start stop araç’ aküleri ile otomotiv ana sanayi tedarikçileri için yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretecek.” İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök de Türkiye ve Japonya’dan iki köklü şirketin ortaklığının dördüncü yılını geride bıraktığını hatırlatarak, hizmete giren fabrikanın da iki ülke arasındaki sürdürülebilir iş birliğinin kanıtı olduğunu söyledi.
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