‘Reform ve atılım sürecine girdik’ 

Türkiye seçim sonrası ekonomide yeni bir yola girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ekonomik reformlarla büyümede çıtayı yükseğe koyan Türkiye, 2023 hedeflerine de emin adımlarla yürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin yerel seçim sürecini geride bıraktığını belirterek “Şimdi Türkiye’nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Biz bu dönemi reform ve atılım dönemi olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde hedeflerimize odaklanacağız. Tek bir gündemimiz var, ekonomimizi güçlendirmek, Türkiye’yi büyütmek. Bu yolda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Milletimizin refahını yükseltecek, her alanda bağımsızlığımızı pekiştirecek politikalar üretmeye devam edeceğiz. Şunu açık ve net ifade etmek istiyorum, Türkiye olarak yönümüz katma değerli üretimdir, istihdamdır. Bu hedefimizden bir milim bile sapmadan inşallah Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız” diye konuştu. Varank, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde İnci GS Yuasa’nın yeni nesil fabrikasının açılışına katıldı.

TEŞVİKLER ARTACAK

Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına da büyük önem verdiklerini dile getiren Varank, “Kalkınma önceliklerimiz çerçevesinde özel sektör dinamikleri ve taleplerini dikkate alarak yatırımların hızlandırılmasına yönelik tedbirleri almaya devam edeceğiz. Mevcut teşvik sisteminin etkinliğini artıracağız. Teşviklerimizde yerli katma değere ve teknoloji yoğunluğu yüksek işlere öncelik vereceğiz. İlk kez yatırım yapacak firmaları ve öz sermaye yatırımlarını özendirmek istiyoruz” diye konuştu.