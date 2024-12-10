Suriye'de rejimin 2009'da Rusya'nın çıkarlarını korumak için hattın kendi topraklarından geçmesine izin vermemesi ve Suriye'deki iç savaş nedeniyle rafa kaldırılan Katar-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, Suriye'de elektriğin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Altyapı, her şey ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp, bunları nasıl yaparız; ona bakmamız lazım" dedi.

Katar'daki doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferine ilişkin projenin, Suriye'deki gelişmeler sonrası yeniden canlanma ihtimali sorulan Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olağanüstü bir fırsat olabilir. Ama tabii olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var" diye konuştu.

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