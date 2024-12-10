İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8489
  • EURO
    36,7222
  • ALTIN
    2985.5
  • BIST100
    10215.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rejim yıkıldı, dev doğal gaz projesi için sinyal verildi: Olağanüstü bir fırsat olabilir
Ekonomi

Rejim yıkıldı, dev doğal gaz projesi için sinyal verildi: Olağanüstü bir fırsat olabilir

Esed rejiminin engellemesiyle gerçekleştirilemeyen Katar-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Katar doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferine ilişkin projenin, Suriye'deki gelişmeler sonrası yeniden canlanma ihtimali ile ilgili 'Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olağanüstü bir fırsat olabilir' dedi.

DHA10 Aralık 2024 Salı 12:25 - Güncelleme:
Rejim yıkıldı, dev doğal gaz projesi için sinyal verildi: Olağanüstü bir fırsat olabilir
ABONE OL
Suriye'de rejimin 2009'da Rusya'nın çıkarlarını korumak için hattın kendi topraklarından geçmesine izin vermemesi ve Suriye'deki iç savaş nedeniyle rafa kaldırılan Katar-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, Suriye'de elektriğin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Altyapı, her şey ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp, bunları nasıl yaparız; ona bakmamız lazım" dedi.

KATAR'DAKİ DOĞAL GAZIN TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA TRANSFERİ

Katar'daki doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferine ilişkin projenin, Suriye'deki gelişmeler sonrası yeniden canlanma ihtimali sorulan Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olağanüstü bir fırsat olabilir. Ama tabii olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var" diye konuştu.

Türkiye'den sınır ötesinde petrol ve doğal gaz hamlesi! Bakan Bayraktar açıkladı

6 terapik küp rezerv tespit edildi

Türkler boşluğu doldurabilir
  • Katar doğal gazı
  • Suriye
  • Alparslan Bayraktar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.