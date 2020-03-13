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Ekonomi

Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi

Rekabet Kurulu, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ ve OPET Petrolcülük AŞ'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

AA13 Mart 2020 Cuma 14:52 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 14:52
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ ve OPET Petrolcülük AŞ'nin rekabeti ihlal edip etmediklerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Söz konusu 4 şirkete 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası kesildi.

Kurulun, Total Oil Türkiye AŞ hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda ise teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararına varıldı.

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