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Ekonomi

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve menfi tespit işlemlerine onay verilmesini kararlaştırdı.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Zeren Group Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Fairfield Chemical Carriers Pte. Ltd'nin tek kontrolünün halihazırda Mitsui O.S.K. Lines, Ltd'nin tek kontrolünde bulunan MOL Chemical Tankers Pte. Ltd. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

AST Turkey Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait gayrimenkul ve bazı ekipmanları içeren çeşitli varlıkların tek kontrolünün Sarıtaş Çelik ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Whitehaven Coal Limited tarafından BHP Group ve Mitsubishi Group'a ait Queensland, Avustralya'da bulunan ve Blackwater ve Daunia olarak bilinen iki kömür madeninin, varlık sözleşmeleri ve hisse satışı yoluyla devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulmuş "Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Embedded Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Perakende Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Modanisa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" aracılığıyla devralınması işlemine izin verildi.

ETS Ersoy Turistik Servisleri AŞ tarafından yapılan başvuruya ilişkin ETS Ersoy Turistik Servisleri AŞ'nin imzalamayı planladığı B2B Satış Sözleşmesi ve Platform Üyelik ve API Kullanım Sözleşmesi'ne menfi tespit verildi.

ETS Ersoy Turistik Servisleri AŞ tarafından yapılan başvuruya ilişkin ETS Ersoy Turistik Servisleri AŞ'nin sahibi olduğu "ucuzabilet.com" internet sitesine otobüs bilet satışlarının entegre edilmesi amacıyla Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ ile imzaladığı sözleşmeye menfi tespit verilmesi kararlaştırıldı.

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