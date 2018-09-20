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Rekabet Kurulu, Google'a 93 milyon lira para cezası verdi

Rekabet Kurulu, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.´den oluşan ekonomik bütünlüğe 93 milyon lira idari para cezası verdi.

  • DHA
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Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.´den oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve anılan ekonomik bütünlük ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun´u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.´den oluşan ekonomik bütünlüğün 4054 sayılı Kanun´un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirketlere idari para cezası verilmesine karar verildi"

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