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Ekonomi

Rekabet Kurulu, iki yayıncılık firmasına 4,5 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulu, yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren iki firmaya 4,5 milyon lira ceza kesilmesini kararlaştırdı.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu, iki yayıncılık firmasına 4,5 milyon lira ceza verdi
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, çeşitli eğitim düzeylerine ve kamu sınavlarına ilişkin yardımcı kaynak basım ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren Başkent Ankara Yayıncılık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Bilfen Yayıncılık ve Tic. AŞ, Batuksan Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Tic. AŞ ve Uzman Kariyer Kitabevi Yayın Dağıtım Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Giyim Gıda Tic. Ltd. Şti. hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, şirketlerin dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirledikleri, internet satışlarına ve satış yapacakları bölge ve müşterilere yönelik kısıtlamalar getirdikleri iddiasıyla yürütüldü.

Taraflar, internet satış sınırlamaları ile müşteri/bölge kısıtlamalarına yönelik ihlaller bakımından taahhüt sunma talebinde bulundu ve soruşturma, bu ihlaller bakımından taahhütle sonlandırıldı.

Soruşturma kapsamındaki dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleme iddiaları için de Bilfen Yayıncılık ve Batuksan Eğitim Hizmetleri tarafından uzlaşma talebinde bulunuldu. Bu talebi değerlendiren Kurul, soruşturmanın ilgili taraflar açısından uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verdi.

Söz konusu ihlaller bakımından uzlaşma talebinde bulunmayan Başkent Ankara Yayıncılık ile Uzman Kariyer Kitabevi'ne yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Başkent Ankara Yayıncılık'a 2 milyon 862 bin 112 lira, Uzman Kariyer Kitabevi'ne 1 milyon 672 bin 43 lira olmak üzere iki firmaya 4,5 milyon lira idari para cezası kesildi.

  • Rekabet Kurulu
  • yayıncılık firması

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