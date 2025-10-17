İSTANBUL 22°C / 13°C
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan 17 şirkete para cezası

Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 17 şirkete 237 milyon 126 bin lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

AA17 Ekim 2025 Cuma 12:24
Rekabet Kurulu'ndan 17 şirkete para cezası
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, anılan teşebbüslerin "çalışan ayartmama anlaşmaları yapmak" veya "rekabete hassas bilgi paylaşımında bulunmak" suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri tespit edildi.

Bu çerçevede, Adeka'ya 7 milyon lira, Amgen'e 4,5 milyon lira, Argis'e 639 bin lira, Arven'e 3 milyon lira, AstraZeneca'ya 15 milyon lira, Berko'ya 10,5 milyon lira, Farmatek'e 7 milyon lira, Helba'ya 2 milyon lira, İlko'ya 13 milyon lira, Merck'e 487 bin lira, Novartis Sağlık'a 19 milyon lira, Novo Nordisk Sağlık'a 19 milyon lira, Pfizer PFE'ye 20 milyon lira, Sanofi'ye 12 milyon lira, Sanovel'e 79 milyon lira, Santa Farma'ya 17 milyon lira ve Servier'e 8 milyon lira idari para cezası verildi.

Kurul, bazı teşebbüslerin birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik anlaşma yapıp emek piyasasındaki rekabet ortamını bozduğunu, bazı teşebbüslerin ise sektördeki çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin geleceğe dönük rekabete duyarlı bilgileri paylaştıklarını da belirledi.

  • rekabet kurulu
  • şirket
  • para cezası

