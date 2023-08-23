Rekabet Kurulu'ndan dev ikinci el satış sitesine 40,1 milyon lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirket hakkında emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri bakımından veri taşınabilirliğinin engellenmesi ve diğer yollarla Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmada, emlak satış/kiralama ve vasıta satış platform hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu tespit edilen sahibinden.com'un, emlak ve vasıta kategorilerindeki kurumsal üyelerinin (emlakçıların ve galericilerin) ilanlarını diğer ilan platformlarına taşımasını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmasını zorlaştırdığına, bu engellemenin ise rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna hükmedildi.

Kanun'un ilgili maddesinin ihlali niteliğindeki bu eylemleri nedeniyle sahibinden.com hakkında 40 milyon 150 bin 533 lira idari para cezası uygulandı.

- VERİLER DİĞER PLATFORMLARA TAŞINABİLECEK



İdari para cezasının yanı sıra söz konusu ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için sahibinden.com'a birtakım yükümlülükler getirildi.

Kararla, sahibinden.com'un emlak ve vasıta kategorilerindeki kurumsal üyeleriyle imzaladığı sözleşmelerde, üyelerin ilanlarına ilişkin verilerini diğer platformlara taşımasını engelleyecek nitelikteki hükümleri kaldırması gerekecek.

Ayrıca sahibinden.com, ilan sahiplerinin emlak ve vasıta ilanlarına ilişkin verilerini rakip platformlara etkin şekilde taşıyabilmelerini ve bu ilanlara ilişkin verilerini güncel tutabilmelerini temin edecek altyapıyı, herhangi bir bedel talep etmeden sağlayacak.

Edinilen bilgilere göre, ilan sahipleri, sahibinden.com ya da başka bir platforma bir kez ilan girişi yaptıktan sonra, aynı ilanı diğer platformlarda da yayımlamaktan imtina edebiliyor.

Emlak ya da vasıta ilanlarındaki fiyatın değiştirilmesi gerektiğinde, bu değişikliğin tüm ilan sitelerinde ayrı ayrı yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, sahibinden.com'a giriş yapan ilan sahiplerinin, diğer platformlara da ilan vermelerine engel oluyor ve rakip sitelerin pazara girişini güçleştiriyor.

Karar, emlakçılar ve galericilerin, sahibinden.com'da yayımladıkları ilanları üye oldukları diğer ilan platformlarına kolaylıkla taşıyabilmesini sağlayacak, bu platformda ilana ilişkin fiyat gibi verilerde değişiklik yapıldığında, söz konusu değişiklikler diğer platformlardaki ilanlarına da yansıyacak.

Kurul, verilerin sahibiden.com üzerinden diğer platformlara taşınması yanında, rakip platformlardan ilan girişi yapanların da bu verilerini sahibiden.com'a taşıyabilmelerinin de önünü açtı.

Karara göre, sahibiden.com dışındaki rakip platformlarda üyeliği bulunan emlakçıların ve galericilerin, bu platformlarda yayımladıkları ilanlarını sahibiden.com'a taşımak istemeleri ve rakip platformların da bu talebi kabul etmesi halinde, sahibinden.com'un söz konusu üyelerin verilerini taşıyabilmelerini ve güncel tutabilmelerini sağlayacak altyapıyı herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin, makul olan en kısa sürede ve herhangi bir bedel talep etmeksizin kurması gerekecek.

Sahibinden.com'un bu uyum tedbirlerini gerçekleştirmesi, ilk uygulanma tarihinden itibaren üç yıl boyunca Rekabet Kurulu tarafından yıllık olarak izlenecek.

Öte yandan Kurul, teşebbüsün dopingli ilanları şeffaf şekilde yayımlamadığı, doğal reklam uygulamasında şeffaf davranmadığı, sıralama algoritması yoluyla kendini kayırdığı ve sağladığı diğer hizmetlerde (emlak/araç değerleme, sıfır araç satışında yetkili bayiye yönlendirme, ekspertiz sağlama gibi) kendini kayırdığı/yanıltıcı sonuç verdiği ve bu yollarla rekabetin sınırlanmasına yol açarak hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarının reddine karar verdi.