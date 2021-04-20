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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan dev satın almaya onay

Rekabet Kurulu OYAK'ın Sagra satın almasına onay verdi.

AA20 Nisan 2021 Salı 13:23 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 13:23
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OYAK'ın Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markalarının ve Sanset Gıda'nın Ordu'da bulunan fabrikasının satın alınması için Sanset Gıda ile imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu'ndan onay geldi.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, OYAK'ın Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

Rekabet Kurulu'nun onayladığı Sanset Gıda ile yapılan satın alma anlaşmasına göre Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markaları OYAK Grup Şirketleri bünyesine katıldı.

Satın alma işleminin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.

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