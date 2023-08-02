Rekabet Kurulu'ndan lider teknoloji üreticisine ceza

Rekabet Kurulu, 9 Eylül 2021'de yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. Bugün Samsung'un söz konusu soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştiriliyor.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sözlü savunmadan önce yaptığı konuşmada, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yeniden satış fiyatı belirlemek amacıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan 'Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır' kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı. Küle'nin iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere söz verdiği soruşturma heyeti, elde edilen deliller ve savunmalara göre Samsung'un yeniden satış fiyatının tespiti suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal ettiği ve idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaştığını bildirdi.

Firmanın gayri safi gelirinin binde 5'i ila yüzde 3'ü arasında idari para cezası istendi

Heyet, Ceza Yönetmeliği'nin 5. maddesi çerçevesinde temel para cezası oranının Samsung'un gayri safi gelirinin binde 5'i ila yüzde 3'ü arasında belirlenebileceğini ve aynı maddeye göre cezanın yarı oranda artırılması gerektiği sonucuna ulaştı. Soruşturma heyeti ayrıca, Ceza Yönetmeliği'nin 6. ve 7. maddeleri uyarınca temel para cezasına uygulanacak herhangi bir ağırlaştırıcı veya hafifletici unsur bulunmadığını söyledi.