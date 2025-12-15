İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2025 Pazartesi / 25 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7041
  • EURO
    50,2492
  • ALTIN
    5958.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Mettler-Toledo'ya soruşturma

Rekabet Kurulu, laboratuvar terazileri, tartı sistemleri ve hassas ölçüm cihazlarıyla bilinen Mettler-Toledo Tr Ölçüm Aletleri Ticaret Satış ve Servis Hizmetleri AŞ hakkında satış sonrası hizmetler pazarındaki eylemleri nedeniyle soruşturma açılmasına karar verdi.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu'ndan Mettler-Toledo'ya soruşturma
ABONE OL

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kurulca, söz konusu şirketin, Türkiye operasyonu kapsamındaki satış sonrası hizmetler uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

METTLER-TOLEDO'YA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında laboratuvar terazileri, tartı sistemleri ve hassas ölçüm cihazları pazarında faaliyet gösteren şirketin, rakiplere yedek parça tedarikini kısıtlayıp kısıtlamadığı, cihazlarda teknik işlemlerin yapılabilmesi için gerekli şifreleri paylaşıp paylaşmadığı değerlendirilecek.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

  • Mettler-Toledo
  • laboratuvar terazileri
  • satış sonrası hizmetler

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.